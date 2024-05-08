Полицейский из россии совершил самоубийство после матча Бавария – Реал в ЛЧ
Прапорщик проиграл квартиру на ставках, в последний раз он поверил в королевский клуб
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал». Игра завершилась со счетом 2:2.
После завершения этого поединка 38-летний полицейский из москвы совершил самоубийство. Он проиграл квартиру на ставках.
В последний раз он, по информации разных источников, поверил либо в победу королевского клуба, либо в то, что мюнхенцы забьют больше двух мячей.
Тело прапорщика обнаружили в здании одной из столовых.
После первого тайма ответного матча полуфинала ЛЧ «Реал» – «Бавария» счет 0:0.
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