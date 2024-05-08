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  4. Полицейский из россии совершил самоубийство после матча Бавария – Реал в ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2024, 23:06 |
862
4

Полицейский из россии совершил самоубийство после матча Бавария – Реал в ЛЧ

Прапорщик проиграл квартиру на ставках, в последний раз он поверил в королевский клуб

08 мая 2024, 23:06 |
862
4
Полицейский из россии совершил самоубийство после матча Бавария – Реал в ЛЧ
Twitter

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал». Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения этого поединка 38-летний полицейский из москвы совершил самоубийство. Он проиграл квартиру на ставках.

В последний раз он, по информации разных источников, поверил либо в победу королевского клуба, либо в то, что мюнхенцы забьют больше двух мячей.

Тело прапорщика обнаружили в здании одной из столовых.

После первого тайма ответного матча полуфинала ЛЧ «Реал» – «Бавария» счет 0:0.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Saar
лошара нацистська
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+1
an52
Так должен поступать каждий расійскій ахвіцер! 
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+1
Андрій Заліщук
це прорив без разкачки)))
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0
Ярослав Ігорович
Яка_сумна_новина.jpg
Ответить
0
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