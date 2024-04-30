Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Команды забили по два гола
В первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов в Мюнхене встретились «Бавария» и «Реал».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.
«Бавария» – «Реал» – 2:2
Голы: Сане (53), Кейн (57, пенальти) – Винисиус (24, 83, пенальти)
Предупреждения: Мазрауи (43), Ким Мин Дже (82) – Кроос (64), Васкес (91)
«Бавария»: Нойер, Киммих, Дайер, Ким Мин Дже, Мазрауи, Лаймер, Горецка (Геррейру, 46), Сане (Дэвис, 87), Мюллер (Гнабри, 80), Мусиала, Кейн
«Реал»: Лунин, Васкес, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамэни, Кроос (Модрич, 76), Беллингем (Диас, 76), Родриго (Хоселу, 87), Винисиус
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
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