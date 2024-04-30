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Лига Чемпионов
Бавария
30.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:52 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
1327
7

Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя

Команды забили по два гола

30 апреля 2024, 23:52 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
1327
7
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов в Мюнхене встретились «Бавария» и «Реал».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.

«Бавария» – «Реал» – 2:2

Голы: Сане (53), Кейн (57, пенальти) – Винисиус (24, 83, пенальти)

Предупреждения: Мазрауи (43), Ким Мин Дже (82) – Кроос (64), Васкес (91)

«Бавария»: Нойер, Киммих, Дайер, Ким Мин Дже, Мазрауи, Лаймер, Горецка (Геррейру, 46), Сане (Дэвис, 87), Мюллер (Гнабри, 80), Мусиала, Кейн

«Реал»: Лунин, Васкес, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамэни, Кроос (Модрич, 76), Беллингем (Диас, 76), Родриго (Хоселу, 87), Винисиус

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов отчеты Андрей Лунин
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 7
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der_MaiStier
Як Реал примудряється бути успішним з Анчелотті ? Крім автобуса позаду і закидань на бігунків у них в грі більше взагалі нічого немає. Ще і по-королевські ліниві, ніби послугу роблять глядачам, виходячи на поле. Байєрн принаймні намагався ворушитись і щось створювати попереду у різний спосіб
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
ну таке, так і думав що нічия буде, але не знав 1:1 чи 2:2. до Луніна явно будуть питання за перший пропущений гол
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+1
pol-55
Даєр підвів, 2раза підставляв свій сократіський лоб,але ,а так  16 кратна віртуальна ставка згоріла,Тухель зробив всього 3 заміни.та такі що краще б 2 крайні не робив.Ждем шо там буде в Мадриді.
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0
Boodya
Щось мені здається, що на матч-відповідь побачимо Куртуа
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0
Samuel
Шанст 50/50, та думаю що Баварія по пенальті пройде
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-1
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