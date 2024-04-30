30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид (2:2).

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Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос весь матч провел украинский вратарь Андрей Лунин.

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Ответный поединок состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч, 30 апреля, Мюнхен

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 2:2

Голы: Лерой Сане, 53, Гарри Кейн, 57 (пен) – Винисиус Жуниор, 24, 83 (пен)

Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 24 мин..

ГОЛ! 1:1. Лерой Сане, 53 мин.

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 57 мин (пен).

ГОЛ! 2:2. Винисиус Жуниор, 83 мин (пен)