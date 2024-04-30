Во вторник, 30 апреля, состоится поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В четвертьфинале мадридский клуб выбил из турнира «Манчестер Сити», а «Бавария» прошла лондонский «Арсенал». Для этих соперников это будет восьмая очная дуэль в полуфиналах главного клубного евротурнира. Предыдущее противостояние команд состоялось в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Тогда в Мюнхене «галактикос» одержали победу со счетом 2:1, а в ответном матче была зафиксирована ничья – 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.