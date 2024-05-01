Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Лига Чемпионов
Бавария
30.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 мая 2024, 00:45 | Обновлено 01 мая 2024, 01:29
1794
0

Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды

«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2

01 мая 2024, 00:45 | Обновлено 01 мая 2024, 01:29
1794
0
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал результат противостояния:

«В первом тайме нам приходилось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, которую я хотел. Во втором тайме они шли вперед, но я думаю, что тогда мы прессинговали лучше. Мое общее впечатление заключалось в том, что мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало нашей максимальной интенсивности. По этой причине в таком месте приходится страдать – это знает каждый в мире.

С помощью Крооса мы хорошо управляли мячом, и «Бавария» не слишком сильно давила на наше владение мячом. Было пространство. Мы ожидали, что они будут играть высоко, они так и сделали, и мы воспользовались преимуществом Тони и Винисиуса, забив первый гол. Фантастический пас, фантастический финиш.

Кроос играл хорошо на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] были судороги, поэтому, когда я делал замены, я искал свежесть. Все нужно было менять, и у нас были игроки на скамейке запасных, которых я хотел использовать. Сейчас мы находимся в отличной позиции в лиге и в этом полуфинал тоже – теперь нам нужно выложиться по полной, чтобы попасть на «Уэмбли».

«Бавария» сегодня сыграла в свой лучший футбол, а мы – нет», – сказал Карло.

Видеоообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ между Баварией и Реалом
Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
Футбол | 30 апреля 2024, 23:29 12
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна

Андрей пропустил от Гарри, который реализовал 11-метровый в матче Бавария – Реал

Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2024, 07:01 4
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде

Свентек выбила Соррибес-Тормо, Даниэль проиграла Соболенко, Коко вылетела от Киз

ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле
Футбол | 01.05.2024, 00:47
ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле
ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30.04.2024, 14:44
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Футбол | 30.04.2024, 07:44
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
29.04.2024, 10:33 16
Футбол
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
30.04.2024, 00:10 1
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 13
Бокс
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем