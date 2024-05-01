Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал результат противостояния:

«В первом тайме нам приходилось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, которую я хотел. Во втором тайме они шли вперед, но я думаю, что тогда мы прессинговали лучше. Мое общее впечатление заключалось в том, что мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало нашей максимальной интенсивности. По этой причине в таком месте приходится страдать – это знает каждый в мире.

С помощью Крооса мы хорошо управляли мячом, и «Бавария» не слишком сильно давила на наше владение мячом. Было пространство. Мы ожидали, что они будут играть высоко, они так и сделали, и мы воспользовались преимуществом Тони и Винисиуса, забив первый гол. Фантастический пас, фантастический финиш.

Кроос играл хорошо на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] были судороги, поэтому, когда я делал замены, я искал свежесть. Все нужно было менять, и у нас были игроки на скамейке запасных, которых я хотел использовать. Сейчас мы находимся в отличной позиции в лиге и в этом полуфинал тоже – теперь нам нужно выложиться по полной, чтобы попасть на «Уэмбли».

«Бавария» сегодня сыграла в свой лучший футбол, а мы – нет», – сказал Карло.

Видеоообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2