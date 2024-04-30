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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 04:09 |
70
0

Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов

Настоящая классика европейского клубного футбола

30 апреля 2024, 04:09 |
70
0
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов

В последний день апреля на «Альянц Арене» состоится первый полуфинальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В гости к местной «Баварии» пожалует мадридский «Реал».

Бавария

Неизменный чемпион Германии – уже не чемпион Германии. А экс-чемпион. В нынешнем сезоне «Бавария» неудачно выступает на внутренней арене. Мюнхенцы выбыли из национального Кубка задолго до финала, задолго до финиша чемпионата страны уступили чемпионскую корону «Байеру». Единственная возможность скрасить разочарование от неудачного сезона – удачно выступить в Лиге чемпионов.

Но для этого нужно в полуфинале ЛЧ обыграть «Реал» - одного из самых непростых и самых принципиальных соперников «Звезды Юга» на континентальной арене.

Путь в полуфинал для «Баварии» оказался непростым. В первом раунде плей-офф чемпион Германии одолел вице-чемпиона Италии «Лацио» благодаря крупной домашней победе (3:0), тогда как на выезде мюнхенцы минимально уступили. В четвертьфинале «Баварии» противостоял «Арсенал». В Лондоне была зафиксирована ничья 2:2, а в Мюнхене хозяева добыли минимальную победу.

Накануне первого поединка с «Реалом» мюнхенцы провели календарный поединок чемпионата Германии – против «Айнтрахта». «Бавария» одержала непростую победу 2:1. Оба мяча на счету Кейна. После этого дубля на счету англичанина стало 42 гола за «Баварию» во всех турнирах: это личный рекорд Гарри. А ведь сезон еще не закончился.

За три тура до конца сезона Бундеслиги подопечные Тухеля занимают второе место, опережая идущий на третьей позиции «Штутгарт» на пять очков.

Приятные новости из лазарета «Баварии»: Гнабри уже восстановился и имеет хорошие шансы сыграть против «Реала».

Есть и неприятные новости, касающиеся рекордмайстра. Болельщики клуба протестуют против Ральфа Рангника, который в следующем сезоне может возглавить «Баварию». Тухель заявил, что уйдет в конце нынешнего сезона, и клуб активно подыскивает ему замену. Но пока что процесс поиска нового наставника нельзя назвать успешным: многие тренеры отказались от перспективы переезда в Мюнхен, согласился пока что лишь Рангник. Болельщикам «Баварии» персона нынешнего рулевого сборной Австрии не по душе, поскольку ранее он работал в «Ред Бул». И они просят оставить Тухеля.

И если Тухелю удастся вывести «Баварию» в финал, то не исключено, что руководству клуба не останется ничего иного, как следом за болельщиками просить специалиста остаться.

Томас Тухель, главный тренер «Баварии»:

- Мы уже несколько раз просматривали «Реал» с нашими аналитиками. Мадридцы забивают, когда от них этого не ждешь. У них индивидуально очень сильные футболисты, и они опасны в переходных ситуациях. Это то, что определяет их, они всегда представляют угрозу и способны прогрессировать и побеждать. Они могут выстоять в трудную минуту: им это нравится.

Реал

К первой серии противостояния с «Баварией» мадридский гранд подходит в отличном настроении. Да и в состоянии тоже отличном.

В четвертьфинале «Мадрид» провел эпическую битву с действующим обладателем Кубка чемпионов – «Манчестер Сити», и переиграл оппонентов в серии пенальти. В той серии блеснул украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, на счету которого два сейва.

Отличился наш кипер и уверенной игрой в 1/8 финала ЛЧ – против «Лейпцига».

Отличные результаты демонстрирует «Реал» и в чемпионате Испании.

Недавно «сливочные» одолели в Класико «Барселону» - 3:2.

А накануне вылета в Мюнхен подопечные Карло Анчетотти в выездном поединке обыграли экспериментальным составом «Реал Сосьедад» 1:0, и еще на шаг приблизились к золоту Ла Лиги. Собственно, чемпионство «Мадрида» в нынешнем сезоне уже ни у кого не вызывает сомнений.

Так что «Реал» может себе позволить сосредоточиться исключительно на двум полуфинальным поединкам против «Баварии».

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

- Модрич в отличной форме. Очевидно, он мог бы сыграть против «Баварии». Мне нужно будет подумать о составе на полуфинал. Милитао вернулся в состав. Он медленно возвращается к своему лучшему уровню. У Милитао и Куртуа есть шанс сыграть в одном из двух матчей против «Баварии».

История противостояний

В рамках Лиги/Кубка чемпионов соперники встречались 26 раз. Пока что небольшое преимущество на стороне «сливочных» - 12 побед против 11 викторий «Баварии». Еще три матча завершились вничью. Разница мячей – 41:39 в пользу «Мадрида».

В полуфинале главного континентального турнира соперники встречались семь раз. Пока что преимущество у немецкой команды: четыре победы против трех.

Прогноз

«Реал» мог себе позволить сыграть крайний поединок (против «Сосьедада») накануне вылета в Мюнхен полурезервным составом. В частности, получили отдых Беллингем, Винисиус и Родриго. Так что можно не сомневаться, что ударное трио «Мадрида» постарается проявить себя на «Альянц Арене» во всей красе. Восстановился после сложной травмы Милитао. Попал в заявку на игру и голкипер Куртуа, но он вряд ли сыграет. По всей видимости, снова в воротах «Реала» будет Лунин. Единственная кадровая потеря «сливочных» - Карвахаль, пропускающий игру из-за дисквалификации.

«Бавария» не может себе позволить в Бундеслиге экспериментировать с составом, так как команда еще не решила все свои турнирные задачи. По словам Тухеля, его команда хочет выиграть все оставшиеся матчи внутреннего календаря и выйти в финал Лиги чемпионов.

Если рассуждать о фаворите данной пары в разрезе двухматчевого противостояния, то в таком случае «Реал» видится фаворитом. Однако в родных стенах «Бавария» проигрывает крайне редко. Предположим, что не проигрывает она и на сей раз. Наиболее вероятным исходом поединка нам видится результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Лаймер, Горецка, Сане, Мусиала, Геррейру, Кейн

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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