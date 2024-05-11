Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за досадный матч Жироны в Ла Лиге

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2. Второй гол гости пропустили на 90+9-й минуте.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 73-й минуте на Пабло Торре.

И Артем, и Виктор в этом матче отметились по одному ассисту.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.9 баллов, а Цыганков получил 7.0.

За матч Довбик отдал 1 голевую передачу, 31 раз коснулся мяча, отдал 15 точных передач из 21 (71%), 1 раз пробил в створ ворот, 1 раз его удар заблокировали, выиграл 1 единоборство из 5, 10 раз потерял владение, 1 раз сфолил, 1 раз заработал фол и 1 раз забрался в офсайд.

Цыганков за 73 минуты отметился асисстом, 46 раз коснулся мяча, отдал 29 точных передач из 37 (78%), 1 раз его удар заблокировали, выиграл 2 единоборства из 5, 12 раз потерял владение, 1 раз сфолил, 1 раз заработал на себе фол и 1 раз успешно обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе «Алавеса» Хон Гуриди (8.5).

Оценки WhoScored за матч Алавес – Жирона – 2:2