Ассисты украинцев. Жирона упустила гостевую победу над Алавесом

В поединке 35 тура испанской Ла Лиги встретились «Алавес» ти «Жирона». «Бело-красные», которые в прошлом туре одолели «Барселону», подошли к противостоянию на втором месте турнирной таблицы.

Отчет о матче ожидайте позже.

Ла Лига. 35 тур.

«Алавес» – «Жирона» – 2:2

Голы: Гуриди (12, 99) – Э.Гарсия (4), Эррера (44)

Предупреждения: Овоно (94), Риоха (94) – Арнау (88), Эррера (99)

«Алавес»: Овоно - Теналья, Абкар, Марин, Х. Лопес (Дуарте, 80) - Гевара, Бенавидес (Хаджи, 63), Гуриди - Висенте (Риоха, 63), Кике Гарсия (Паничелли, 73), Симеоне (Сола, 73).

«Жирона»: Гассанига – Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) – Эррера, Мартин (А.Гарсия, 73) – Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савио (Валери, 84) - Довбик.

Стадион «Мендисорроса» (Витория-Гастейс, Испания)

АЛАВЕС – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА