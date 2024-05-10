Ассисты украинцев. Жирона упустила гостевую победу над Алавесом
Цыганков и Довбик отметились результативными передачами
В поединке 35 тура испанской Ла Лиги встретились «Алавес» ти «Жирона». «Бело-красные», которые в прошлом туре одолели «Барселону», подошли к противостоянию на втором месте турнирной таблицы.
Отчет о матче ожидайте позже.
Ла Лига. 35 тур.
«Алавес» – «Жирона» – 2:2
Голы: Гуриди (12, 99) – Э.Гарсия (4), Эррера (44)
Предупреждения: Овоно (94), Риоха (94) – Арнау (88), Эррера (99)
«Алавес»: Овоно - Теналья, Абкар, Марин, Х. Лопес (Дуарте, 80) - Гевара, Бенавидес (Хаджи, 63), Гуриди - Висенте (Риоха, 63), Кике Гарсия (Паничелли, 73), Симеоне (Сола, 73).
«Жирона»: Гассанига – Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) – Эррера, Мартин (А.Гарсия, 73) – Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савио (Валери, 84) - Довбик.
Стадион «Мендисорроса» (Витория-Гастейс, Испания)
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Рейтинг возглавил Наоя Иноуэ из Японии
шкода Довбик на забив, дуже вболіватиму щоб перше місце втримав у списку бомбардирів