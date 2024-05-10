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Чемпионат Испании
Алавес
10.05.2024 22:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
10 мая 2024, 23:59 | Обновлено 11 мая 2024, 00:09
529
5

Ассисты украинцев. Жирона упустила гостевую победу над Алавесом

Цыганков и Довбик отметились результативными передачами

10 мая 2024, 23:59 | Обновлено 11 мая 2024, 00:09
529
5
Ассисты украинцев. Жирона упустила гостевую победу над Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 35 тура испанской Ла Лиги встретились «Алавес» ти «Жирона». «Бело-красные», которые в прошлом туре одолели «Барселону», подошли к противостоянию на втором месте турнирной таблицы.

Отчет о матче ожидайте позже.

Ла Лига. 35 тур.

«Алавес» – «Жирона» – 2:2

Голы: Гуриди (12, 99) – Э.Гарсия (4), Эррера (44)

Предупреждения: Овоно (94), Риоха (94) – Арнау (88), Эррера (99)

«Алавес»: Овоно - Теналья, Абкар, Марин, Х. Лопес (Дуарте, 80) - Гевара, Бенавидес (Хаджи, 63), Гуриди - Висенте (Риоха, 63), Кике Гарсия (Паничелли, 73), Симеоне (Сола, 73).

«Жирона»: Гассанига – Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) – Эррера, Мартин (А.Гарсия, 73) – Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савио (Валери, 84) - Довбик.

Стадион «Мендисорроса» (Витория-Гастейс, Испания)

АЛАВЕС – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
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Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Якби *рожевий* скільки не лежав на полі, то суддя не додав скільки хвилин,ато *палка має два кінця.*
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+1
😼
Все тому, що наприкінці не треба було тягнути час, а грати далі як грали. Да і заміни тренера Жирони виявилися недоречними. Рожевий, що вийшов на 60хв, почав симулювати постійно тягнути час. А виявилося, що арбітр навпаки додав ще більше часу
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+1
Gargantua
похоже упустили серебро
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0
Андрій Ванчак
Як на мене, пас сезону у Артема!!!
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0
Viktor Shuper
дуже прикра втрата очок, як на мене. якусь хвилину не витримали (
шкода Довбик на забив, дуже вболіватиму щоб перше місце втримав у списку бомбардирів
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0
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