Алавес – Жирона – 2:2. Как Довбик и Цыганков отдали ассисты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2023/24
10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».
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Поединок прошел на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков). Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.
Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10 мая
Алавес – Жирона – 2:2
Голы: Гуриди, 11, 90+9 – Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Гарсия, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Гуриди, 11 мин.
ГОЛ! 1:2 Эррера, 44 мин.
События матча
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