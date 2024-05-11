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Чемпионат Испании
Алавес
10.05.2024 22:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
11 мая 2024, 00:07 | Обновлено 11 мая 2024, 00:09
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Алавес – Жирона – 2:2. Как Довбик и Цыганков отдали ассисты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2023/24

11 мая 2024, 00:07 | Обновлено 11 мая 2024, 00:09
3266
0
Алавес – Жирона – 2:2. Как Довбик и Цыганков отдали ассисты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков). Игра завершилась со счетом 2:2.

❗️ Видео голов матча и лучшие моменты игры доступны в Telegram!

Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10 мая

Алавес – Жирона – 2:2

Голы: Гуриди, 11, 90+9 – Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Гарсия, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Гуриди, 11 мин.

ГОЛ! 1:2 Эррера, 44 мин.

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
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Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Виктор Цыганков Эрик Гарсия Янхель Эррера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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