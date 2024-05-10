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Алавес
10.05.2024 22:00 - : -
Жирона
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Испания
10 мая 2024, 12:52 | Обновлено 10 мая 2024, 12:53
139
0

Алавес – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 35 тура испанской Ла Лиги

10 мая 2024, 12:52 | Обновлено 10 мая 2024, 12:53
139
0
Алавес – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 10 мая, состоится поединок 35 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона». Матч пройдет в Витория-Гастейс на стадионе «Мендисорроса», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В прошлом туре испанского чемпионата «Жирона» обыграла «Барселону» со счетом 4:2 и гарантировала себе место в Лиге чемпионов. «Бело-крсные» идут на втором месте, на одно очко опережая «блаугранас», и будут пытаться удержать эту позицию. Гонку бомбардиров Ла Лиги возглавляет украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, который на 2 мяча опережает Джуда Беллингема из мадридского «Реала». В первом круге каталонцы разгромили басков со счетом 3:0, а дублем в том матче отметился как раз Довбик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Алавес» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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