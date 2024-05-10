В пятницу, 10 мая, состоится поединок 35 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона». Матч пройдет в Витория-Гастейс на стадионе «Мендисорроса», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прошлом туре испанского чемпионата «Жирона» обыграла «Барселону» со счетом 4:2 и гарантировала себе место в Лиге чемпионов. «Бело-крсные» идут на втором месте, на одно очко опережая «блаугранас», и будут пытаться удержать эту позицию. Гонку бомбардиров Ла Лиги возглавляет украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, который на 2 мяча опережает Джуда Беллингема из мадридского «Реала». В первом круге каталонцы разгромили басков со счетом 3:0, а дублем в том матче отметился как раз Довбик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Алавес» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.