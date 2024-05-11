Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2. Второй гол гости пропустили на 90+9-й минуте.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 73-й минуте на Пабло Торре. И Артем, и Виктор в этом матче отметились по одному ассисту.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал досадный результат команды:

Ничья: «Это был напряженный матч, в первом тайме мы не доминировали, но даже в этом случае я думаю, что мы были лучше и вели игру так, как хотели. Во втором тайме мы отыграли пятнадцать очень хороших минут, в течение которых мы должны были забить 1–3 мяча. Когда не закрываешь поединок, соперник на своем поле возвращается. Результат справедливый, потому что в итоге обе команды забили по два гола, но я думаю, что игра была ближе к нашей победе».

Вторая позиция: «Это больше не зависит от нас, «Барса», выигравшая свои четыре игры, может занять второе место в итоге. Подождем и посмотрим, что произойдет. У нас было это преимущество, мы им не воспользовались. Это нас злит. Но были игры, которые мы сделали самостоятельно. Это футбол. Достоинства ничего не стоят, если не отразить это в результате».

Мигель Гутьеррес и Арнау: «Колено Мигеля очень болело. Это просто удар по бедру. И Арнау, мы собираемся подать апелляцию на его карточку, потому что он идеально сыграл в мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать. Команда приложила много усилий, но я думаю, что ко вторнику мы сможем хорошо восстановиться».

Что сказал Савиньо, когда сменил его: «Это игрок с особым талантом, я сказал ему, что он упустил несколько моментов, но это нормально. Для нас он уникальный игрок, особый талант, я хочу ему дать эту ярость и воплотить ее в продолжение работы. Он игрок, который дает нам очень много».

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Видеообзор матча Жирона – Алавес – 2:2