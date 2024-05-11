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Чемпионат Испании
Алавес
10.05.2024 22:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
11 мая 2024, 01:30 |
228
0

Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами

10 мая «красно-белые» упустили победу в поединке 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

11 мая 2024, 01:30 |
228
0
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2. Второй гол гости пропустили на 90+9-й минуте.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 73-й минуте на Пабло Торре. И Артем, и Виктор в этом матче отметились по одному ассисту.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал досадный результат команды:

Ничья: «Это был напряженный матч, в первом тайме мы не доминировали, но даже в этом случае я думаю, что мы были лучше и вели игру так, как хотели. Во втором тайме мы отыграли пятнадцать очень хороших минут, в течение которых мы должны были забить 1–3 мяча. Когда не закрываешь поединок, соперник на своем поле возвращается. Результат справедливый, потому что в итоге обе команды забили по два гола, но я думаю, что игра была ближе к нашей победе».

Вторая позиция: «Это больше не зависит от нас, «Барса», выигравшая свои четыре игры, может занять второе место в итоге. Подождем и посмотрим, что произойдет. У нас было это преимущество, мы им не воспользовались. Это нас злит. Но были игры, которые мы сделали самостоятельно. Это футбол. Достоинства ничего не стоят, если не отразить это в результате».

Мигель Гутьеррес и Арнау: «Колено Мигеля очень болело. Это просто удар по бедру. И Арнау, мы собираемся подать апелляцию на его карточку, потому что он идеально сыграл в мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать. Команда приложила много усилий, но я думаю, что ко вторнику мы сможем хорошо восстановиться».

Что сказал Савиньо, когда сменил его: «Это игрок с особым талантом, я сказал ему, что он упустил несколько моментов, но это нормально. Для нас он уникальный игрок, особый талант, я хочу ему дать эту ярость и воплотить ее в продолжение работы. Он игрок, который дает нам очень много».

Видеообзор матча Жирона – Алавес – 2:2

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
По теме:
Алавес – Жирона – 2:2. Как Довбик и Цыганков отдали ассисты. Видео голов
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за досадный матч Жироны в Ла Лиге
Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Даниил Агарков Источник: Marca
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