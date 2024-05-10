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10.05.2024 22:00 - : -
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Испания
10 мая 2024, 01:19 |
28
0

Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

10 мая 2024, 01:19 |
28
0
Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 мая на «Мендисоросса» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Алавес – Жирона

Алавес

Команда провела прошлый сезон в Сегунде. И с немалыми проблемами, через тяжелый плей-офф, вернулась назад. Никто не сулил пожирателям бобов ничего лучшего, чем непростая борьба за выживание. Вместо этого подопечные Луиса Гарсии Пласы показывали статистику крепкого середняка. И, даже гарантировав себе сохранение прописки еще к середине весны, все равно закончили апрель уверенными, сухими домашними победами над Атлетико (2:0) и Сельтой (3:0). Это позволило оторваться от зоны вылета аж на 12 очков, пусть даже зона еврокубков остается однозначно недостижимой. Но даже после этого на поле Валенсии прибавили еще 1 победу, на этот раз 1:0.

Жирона

Клуб вернулся в Примеру годом ранее нынешнего соперника. И показали хорошую статистику в прошлой темпораде, одно время даже фигурируя в числе претендентов на выход в еврокубки. От нового сезона ждали определенного спада, и Мичел Санчес долго комментировал результаты в разрезе того, что его подопечные делали шаг к обеспечению прописки в Ла Лиги. Но при этом жиронцы, удачно подписав летом Довбика, который много забивают, часто побеждали и даже лидировали в таблице. Гонку с мадридским Реалом они к весне проиграли, да и Барселону выпустили на второе место. Но смогли все-таки закрепится на третьей позиции, удерживая на дистанции нестабильный Атлетико. В прошлом туре, играя с сине-гранатовым соседом, выиграли 4:2 - а могли бы и больше! Но и этого хватило, чтобы вернуться на второе место в текущей таблице.

Статистика личных встреч

В 2019-м, еще в Сегунде, пожиратели бобов взяли 4 очка. Но, поднявшись в Примеру, они разгромно уступили в декабре на поле жиронцев.

Прогноз

GGBET считает фаворитом Довбика и компанию. Но они все-таки явно лучше в домашних поединках. Так что стоит поставить на тотал больше 2,5 гола (коэффициент - 1,84).

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Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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