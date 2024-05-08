Шахтер U-19 – Динамо U-19. Матч лидеров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая состоится матч лидеров юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» U-19 и «Динамо» U-19. Как и в чемпионате УПЛ, это будет поединок претендентов на титул.

За три тура до конца «Шахтер» U-19 имеет 65 очков и опережает «Динамо» U-19 на один пункт. Топ-3 замыкает «Днепр-1« с 49 пунктами.

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В первом круге киевляне выиграли 2:0.

Шахтер U-19 – Динамо U-19. Старт в 11:00