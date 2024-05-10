ОФИЦИАЛЬНО. Бакалов возглавил аутсайдера Второй лиги Украины

58-летний украинский специалист Юрий Бакалов официально стал главным тренером футбольного клуба «Тростянец».

Об этом сообщает сайт команды из Сумкой области. Детали контракта не разглашаются.

«В Тростянце очень амбициозный проект. Важно, что город и клуб восстанавливаются после оккупации и всего, что здесь сделали россияне. Пока последние три игры этого чемпионата Второй лиги будут началом подготовки к новому сезону, ведь перед командой стоят высокие задачи», – сказал Юрий Бакалов пресс-службе клуба.

До «Тростянца» Юрий Бакалов работал в УПЛ с ФК «Львов», позже в клубах «Рух» и ЛНЗ. Последний год проработал директором академии ФК «Рух».

«Тростянец» после 23-х сыгранных туров занимает в турнирной таблице Второй лиги 12-ю строчку из 15, набрав 18 очков.