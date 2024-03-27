Рух остался без наставника команды U-19 и директора Академии

Львовский клуб «Рух» уведомил о прекращении сотрудничества с Юрием Бакаловым.

Сообщается, что отношения со специалистом, который возглавлял клубную команду U-19 и был директором Академии «желто-черных» прерваны по согласованию сторон.

Напомним, Юрий Бакалов возглавил львовскую команду «Рух» U-19 в январе этого года.

В турнирной таблице молодежного первенства Украинской Премьер-лиги «Рух» U-19 занимает 5-е место, имея 34 очка после 21 матча.