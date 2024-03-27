Украина. Премьер лига27 марта 2024, 14:03 | Обновлено 27 марта 2024, 14:07
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Рух остался без наставника команды U-19 и директора Академии
Львовский клуб покинул Юрий Бакалов
27 марта 2024, 14:03 | Обновлено 27 марта 2024, 14:07
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Львовский клуб «Рух» уведомил о прекращении сотрудничества с Юрием Бакаловым.
Сообщается, что отношения со специалистом, который возглавлял клубную команду U-19 и был директором Академии «желто-черных» прерваны по согласованию сторон.
Напомним, Юрий Бакалов возглавил львовскую команду «Рух» U-19 в январе этого года.
В турнирной таблице молодежного первенства Украинской Премьер-лиги «Рух» U-19 занимает 5-е место, имея 34 очка после 21 матча.
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