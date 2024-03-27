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Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 14:03 | Обновлено 27 марта 2024, 14:07
357
1

Рух остался без наставника команды U-19 и директора Академии

Львовский клуб покинул Юрий Бакалов

27 марта 2024, 14:03 | Обновлено 27 марта 2024, 14:07
357
1
Рух остался без наставника команды U-19 и директора Академии
ФК Рух Львов. Юрий Бакалов

Львовский клуб «Рух» уведомил о прекращении сотрудничества с Юрием Бакаловым.

Сообщается, что отношения со специалистом, который возглавлял клубную команду U-19 и был директором Академии «желто-черных» прерваны по согласованию сторон.

Напомним, Юрий Бакалов возглавил львовскую команду «Рух» U-19 в январе этого года.

В турнирной таблице молодежного первенства Украинской Премьер-лиги «Рух» U-19 занимает 5-е место, имея 34 очка после 21 матча.

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Юрий Бакалов Рух Львов U-19 чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Источник ФК Рух Львов
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ZANREGENT1993
"Це ж було вже!"
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