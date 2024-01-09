ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Бакалов возглавил львовский Рух U-19

В структуре академии львовского «Руха» произошли изменения. Команду U-19 возглавил директор клубной академии Юрий Бакалов.

Первым помощником Юрия Бакалова в тренерском штабе будет Михаил Дячук-Ставицкий. Также новому наставнику будут помогать Борис и Григорий Баранцы. В то же время Кирилл Ванюков сменит Андрея Мойсина в качестве тренера вратарей.

Юниоры «Руха» вышли из отпуска. Команда уже провела первую тренировку под руководством нового главного тренера.

Юрий Бакалов 14 декабря 2019 возглавил первую команду «Руха». На тот момент желто-черные были лидерами в турнирной таблице после первого круга в Первой лиге и готовились к повышению в классе. Впрочем, из-за пандемии коронавируса в 2020 году восстановление сезона отложили до лета. В июне того же года из-за проблем со здоровьем Юрий Бакалов вынужденно сложил свои полномочия руководителя команды. А в январе 2023 года специалист вернулся в «Рух», возглавив клубную академию.

Также в разные годы Юрий Бакалов возглавлял киевский Арсенал, Славутич, ФК Львов, ЛНЗ и юниоров стрыйской Скалы. Кроме того, наставник поработал за границей – в грузинском «Зугдиди».

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера юниоры «Руха» сыграют дома против житомирского «Полесья». Базовая дата поединка – 23 февраля.

Чуть раньше львовский «Рух» уволил Сергея Задорожного с должности главного тренера команды U-19.