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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 20:37 | Обновлено 09 января 2024, 20:49
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0

Сергей Задорожний остается работать в структуре львовского Руха

Он будет работать в отделе скаутинга и селекции под руководство Олега Гараса

09 января 2024, 20:37 | Обновлено 09 января 2024, 20:49
150
0
Сергей Задорожний остается работать в структуре львовского Руха
ФК Рух Львов. Сергей Задорожный

47-летний украинский специалист Сергей Задорожный после того, как покинул пост главного тренера «Руха» U-19, остается в структуре львовского клуба.

Как стало известно Sport.ua, он будет работать в департаменте скаутинга и селекции, который возглавляет Олег Гарас.

За карьеру футболиста Сергей Задорожный защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Зари», тернопольской «Нивы», «Александрии». Провёл шесть матчей в составе национальной сборной Украины.

Повесив бутсы на гвоздь, Задорожный тренировал «Сталь» Каменское, «Ниву» Тернополь.

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Источник Sport.ua
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