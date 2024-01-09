Сергей Задорожний остается работать в структуре львовского Руха

47-летний украинский специалист Сергей Задорожный после того, как покинул пост главного тренера «Руха» U-19, остается в структуре львовского клуба.

Как стало известно Sport.ua, он будет работать в департаменте скаутинга и селекции, который возглавляет Олег Гарас.

За карьеру футболиста Сергей Задорожный защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Зари», тернопольской «Нивы», «Александрии». Провёл шесть матчей в составе национальной сборной Украины.

Повесив бутсы на гвоздь, Задорожный тренировал «Сталь» Каменское, «Ниву» Тернополь.