Сергей Задорожний остается работать в структуре львовского Руха
Он будет работать в отделе скаутинга и селекции под руководство Олега Гараса
47-летний украинский специалист Сергей Задорожный после того, как покинул пост главного тренера «Руха» U-19, остается в структуре львовского клуба.
Как стало известно Sport.ua, он будет работать в департаменте скаутинга и селекции, который возглавляет Олег Гарас.
За карьеру футболиста Сергей Задорожный защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Зари», тернопольской «Нивы», «Александрии». Провёл шесть матчей в составе национальной сборной Украины.
Повесив бутсы на гвоздь, Задорожный тренировал «Сталь» Каменское, «Ниву» Тернополь.
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