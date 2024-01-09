ОФИЦИАЛЬНО. Рух уволил Задорожного

Львовский «Рух» сообщил о завершении сотрудничества с Сергеем Задорожным, который с октября 2023 года занимал пост главного тренера юниорской команды клуба.

Под руководством Задорожного «желто-черные» юноши провели 10 матчей во всех турнирах, одержали 5 побед, потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.

«Рух» U-19 в турнирной таблице юношеского чемпионата Украинской Премьер-лиги занимает 6-е место, имея в активе 26 очков после 17 матчей.