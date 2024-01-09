Украина. Премьер лига09 января 2024, 10:01 | Обновлено 09 января 2024, 10:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух уволил Задорожного
Львовский клуб прекратил сотрудничество с тренером юношеского состава
09 января 2024, 10:01 | Обновлено 09 января 2024, 10:08
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Львовский «Рух» сообщил о завершении сотрудничества с Сергеем Задорожным, который с октября 2023 года занимал пост главного тренера юниорской команды клуба.
Под руководством Задорожного «желто-черные» юноши провели 10 матчей во всех турнирах, одержали 5 побед, потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.
«Рух» U-19 в турнирной таблице юношеского чемпионата Украинской Премьер-лиги занимает 6-е место, имея в активе 26 очков после 17 матчей.
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