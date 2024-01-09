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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 10:01 | Обновлено 09 января 2024, 10:08
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух уволил Задорожного

Львовский клуб прекратил сотрудничество с тренером юношеского состава

09 января 2024, 10:01 | Обновлено 09 января 2024, 10:08
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух уволил Задорожного
УПЛ. Сергей Задорожный

Львовский «Рух» сообщил о завершении сотрудничества с Сергеем Задорожным, который с октября 2023 года занимал пост главного тренера юниорской команды клуба.

Под руководством Задорожного «желто-черные» юноши провели 10 матчей во всех турнирах, одержали 5 побед, потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.

«Рух» U-19 в турнирной таблице юношеского чемпионата Украинской Премьер-лиги занимает 6-е место, имея в активе 26 очков после 17 матчей.

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Рух Львов U-19 Сергей Задорожный
Источник ФК Рух Львов
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