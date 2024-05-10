Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе. На эту информацию отреагировал Лунин.
«Финал Лиги чемпионов – это такой матч, в котором все хотят сыграть. Но мне лично Анчелотти еще ничего не сообщил, до матча осталось много времени», – передает слова Лунина Defensa Central.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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