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  4. Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Лига чемпионов
10 мая 2024, 18:22 | Обновлено 10 мая 2024, 19:41
6748
4

Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа

«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

10 мая 2024, 18:22 | Обновлено 10 мая 2024, 19:41
6748
4
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе. На эту информацию отреагировал Лунин.

«Финал Лиги чемпионов – это такой матч, в котором все хотят сыграть. Но мне лично Анчелотти еще ничего не сообщил, до матча осталось много времени», – передает слова Лунина Defensa Central.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 4
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Octopus
DefensaCentral - фейковые новости, специализируются на придумывании высказываний. С большой долей вероятности Лунин ничего такого не говорил, зато он говорил, что не читает СМИ и слава богу не знает обо всем этом трэше и сконцентрирован на тренировках.
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+1
Ivan Grumeza
до матча еще 3 недели. 3 недели, за которыые каждый может получить травму, потерять форму. и только журнашлюшки уже знают, кого в ворота поставят
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+1
KirTheKing
какой такой куртуа ?! хромой-больной, который из-за этого не будет играть за сборную бельгии на евро ?? не смешите мои тапочки
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+1
Lulinnha
Запасний гравець має виконувати свою роль. 
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-3
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