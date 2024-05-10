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Лига чемпионов
10 мая 2024, 12:51 | Обновлено 10 мая 2024, 12:56
1981
12

Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина

Наставник «Реала» не хочет менять победный состав, но уверен, что с Тибо шансы на победу будут выше

10 мая 2024, 12:51 | Обновлено 10 мая 2024, 12:56
1981
12
Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Тибо Куртуа

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По информации испанской прессы, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не хочет менять победный состав, который вывел команду в финал. Единственное изменение, которое он собирается сделать, – это голкипер.

Сообщается, что все в клубе понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч. Даже при всем уважении к Лунину, который в этом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы украинский вратарь не обиделся, в клубе собираются заключить с Луниным долгосрочный контракт, о подписании которого скоро должны объявить.

Также сообщается, что президент клуба Флорентино Перес согласен с Анчелотти в том, что шансы на победу в финале будут гораздо выше, если Куртуа выйдет в стартовом составе.

В ближайшее время бельгийский голкипер получит несколько шансов выйти в стартовом составе. Если Тибо хорошо проявит себя в матчах против «Гранады» (11.05), «Алавеса» (14.05), «Вильярреала» (19.05) и «Бетиса» (25.05), то вопрос о вратаре на финал ЛЧ будет снят.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Д» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Лунин не будет продлевать контракт с мадридским клубом, если его не выпустят в финале Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: Relevo
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Комментарии 12
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Nordenus
Это будет удар по Лунину. Надо бежать из этого Среала, хватит уже этих унижений...
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+6
Harun Bakircioğlu
Начался прогрев публики. Десятки непонятных аккаунтов будут разъяснять почему Куртуа лучше. К финалу уже никто и не вспомнит, что без Лунина никакого финала не было бы и что по статистике предотвращения взятия ворот он лучше Нойера. Современный мир управления общественным мнением через соцсети. Куртуа прыгал сильнее всех и чаще всех мелькал в камере после Баварии, словно это он стоял на воротах.
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+2
anacreon
Та нехай. Насправді так легше. Бо якщо Лунін напропускає м'ячів, то потім його будуть винуватити в поразці. А так Куртуа за все відповідає. І за програш. А золоту медаль Лунін отримає заслужено, якщо Реал переможе.
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+2
serhiy
Бажаю щоб старий маразматік з своїм клубом програли в фіналі !!! А якщо ще після цього Лунін лишеться в цій команді-забиваю болт на Реал Мадрид.
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+2
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OKs100
Вот и всё. До конца сезона Лунин будет на лавке, как и в следующем сезоне. 
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+1
potemkin78
в сезоне 22/23 при Куртуа пропустили 36, в сезоне 23/24 без него 22. непорядок. надо за 4 тура улучшить статы. короче Лунину пора 
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0
Умник
За 20 дней до игры.?
Рехнулись что ли?))))
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0
FunnyCat_____
ну тогда точно со спокойной душой  -  удачи Боруссия Дортмунд!!!
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0
VladislavP
Ставити Куртуа, який майже рік без практики, на вирішальний матч сезону?І це при тому, що Андрій показує на досить великій дистанції впевнену,
часом навіть топ гру? Якщо це дійсно так, а не вигадки преси, то це прям дуже товстий натяк, що на Луніна не розраховують.
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0
Sauron
Навіть фани Реала вже пишуть, що Лунін надто класний, щоб бути дублером Куртуа, який справді найкращий воротар світу.
Не можна підписувати новий контракт, а треба тікати.
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0
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