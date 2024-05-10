Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По информации испанской прессы, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не хочет менять победный состав, который вывел команду в финал. Единственное изменение, которое он собирается сделать, – это голкипер.

Сообщается, что все в клубе понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч. Даже при всем уважении к Лунину, который в этом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы украинский вратарь не обиделся, в клубе собираются заключить с Луниным долгосрочный контракт, о подписании которого скоро должны объявить.

Также сообщается, что президент клуба Флорентино Перес согласен с Анчелотти в том, что шансы на победу в финале будут гораздо выше, если Куртуа выйдет в стартовом составе.

В ближайшее время бельгийский голкипер получит несколько шансов выйти в стартовом составе. Если Тибо хорошо проявит себя в матчах против «Гранады» (11.05), «Алавеса» (14.05), «Вильярреала» (19.05) и «Бетиса» (25.05), то вопрос о вратаре на финал ЛЧ будет снят.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Д» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Лунин не будет продлевать контракт с мадридским клубом, если его не выпустят в финале Лиги чемпионов.