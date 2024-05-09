Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации мадридских СМИ, руководство «королевского клуба» хочет продлить соглашение с вратарем, а Лунин пока не поставил своей подписи в контракте. Отмечается, что Лунин рассчитывает сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии», и поставил клубу ультиматум – он продлит контракт, если выйдет в старте на этот матч.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».