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  4. Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Испания
09 мая 2024, 18:45 |
3301
5

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

09 мая 2024, 18:45 |
3301
5
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации мадридских СМИ, руководство «королевского клуба» хочет продлить соглашение с вратарем, а Лунин пока не поставил своей подписи в контракте. Отмечается, что Лунин рассчитывает сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии», и поставил клубу ультиматум – он продлит контракт, если выйдет в старте на этот матч.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по баскетболу
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 6
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Alex86 1
Сомнительно. Как для скромного игрока такого двигать, тем более в таких случаях из воспитательных целей скорее наоборот не поставят, из принципа. Да и откуда инфа-то, подслушано там то?
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+1
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Trollface
Один раз зіргати хоче, перед тим як сісти на лавку. 
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0
Sp-0007043
Лунін може ставити Реалу такі ультиматуми хіба що якщо готовий піти з Реалу інакше така дурість з ультиматумами йому коштуватиме дуже дорого. Як мінімум неповагою команди, керівництва і лавкою надовго що вже краще піти з Реалу після цього. Не похоже на правду. Хоча після новини про те що Дортмунд у разі програшу Реалу отримає бонус за Белінгема і те як добре грав Реал в дома в півфіналі то здається що Реал має дуже хороші шанси виграти фінал з любим воротарем. Тому зрозуміло як Лунін і Куртуа горять бажанням зіграти у фіналі.
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0
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Gargantua
не верю
не может быть что он такой дурак
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-1
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