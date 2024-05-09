Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации мадридских СМИ, руководство «королевского клуба» хочет продлить соглашение с вратарем, а Лунин пока не поставил своей подписи в контракте. Отмечается, что Лунин рассчитывает сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии», и поставил клубу ультиматум – он продлит контракт, если выйдет в старте на этот матч.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».
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