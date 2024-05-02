Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Лунин близок к продлению контракта с «Реалом», однако, по информации El Nacional, в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который хочет подписать украинца. В подписании Лунина лично заинтересовался Маурисио Почеттино. «Челси» хочет убедить Лунина не продлевать контракт с «Реалом» и попытается подписать украинского кипера уже следующим летом.

Отмечается, что альтернативными вариантами «Челси» на вратарскую позицию являются Давид Де Хеа, Аарон Рэмсдейл, Грегор Кобель, Ян Облак.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.