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  4. Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Англия
02 мая 2024, 21:03 |
4260
3

Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал

«Челси» хочет подписать украинского голкипера

02 мая 2024, 21:03 |
4260
3
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Лунин близок к продлению контракта с «Реалом», однако, по информации El Nacional, в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который хочет подписать украинца. В подписании Лунина лично заинтересовался Маурисио Почеттино. «Челси» хочет убедить Лунина не продлевать контракт с «Реалом» и попытается подписать украинского кипера уже следующим летом.

Отмечается, что альтернативными вариантами «Челси» на вратарскую позицию являются Давид Де Хеа, Аарон Рэмсдейл, Грегор Кобель, Ян Облак.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Маурисио Почеттино Челси Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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Sheva19
Пенсионеры явно покурили что то 
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+1
bzzzzzz
вратарь это последнее что нужно челси
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0
BekXan
Сподіваюсь у Луніна є мізки щоб не йти до цього болота.
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0
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