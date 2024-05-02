Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
«Челси» хочет подписать украинского голкипера
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Лунин близок к продлению контракта с «Реалом», однако, по информации El Nacional, в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который хочет подписать украинца. В подписании Лунина лично заинтересовался Маурисио Почеттино. «Челси» хочет убедить Лунина не продлевать контракт с «Реалом» и попытается подписать украинского кипера уже следующим летом.
Отмечается, что альтернативными вариантами «Челси» на вратарскую позицию являются Давид Де Хеа, Аарон Рэмсдейл, Грегор Кобель, Ян Облак.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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