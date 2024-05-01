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  4. Лунин близок к продлению контракта с Реалом
Испания
01 мая 2024, 17:06 |
2215
4

Лунин близок к продлению контракта с Реалом

Соглашение будет рассчитано до 2028 года

01 мая 2024, 17:06 |
2215
4
Лунин близок к продлению контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к продлению контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

По их информации, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Нынешнее соглашение истекает через год – летом 2025 года.

Переговоры между сторонами начались в марте и сейчас близки к успешному завершению. Лунин получит повышение в зарплате, которое будет отображать повышение статуса 25-летнего украинца в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне Лунин провел за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отстоял «на ноль».

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта
Олег Дидух Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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Ron Noiill
Якщо старий маразматик поставе шлангу куртуа на матч з Баварією, то потрібно бути повним куколдом щоб залишатися в команді після такого приниження.
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0
Bernard6-9
Не вздумай подписывать, баночка ждёт тебя 
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0
BekXan
Новини про Луніна вже підвертає.Ви вже сайт змініть назву Лунін спорт.
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0
Dfs2262ar
О Боже! Скыльки ж ще буде серый цього блокбастеру?)))
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0
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