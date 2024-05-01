Лунин близок к продлению контракта с Реалом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к продлению контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

По их информации, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Нынешнее соглашение истекает через год – летом 2025 года.

Переговоры между сторонами начались в марте и сейчас близки к успешному завершению. Лунин получит повышение в зарплате, которое будет отображать повышение статуса 25-летнего украинца в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне Лунин провел за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отстоял «на ноль».