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  4. Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Испания
27 апреля 2024, 09:42 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:47
4217
4

Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?

«Королевский клуб» не хочет платить украинцу желаемую зарплату

27 апреля 2024, 09:42 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:47
4217
4
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года. Обе стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь «Реала» попорсил у руководства клуба такую же зарплату, которую получает его одноклубник Тибо Куртуа. Однако по информации El Nacional, «Реал» отказался выполнять пожелание Лунина, ведь боссы «галактикос» считают, что для второго вратаря команды такая зарплата велика.

«Сливочные» готовы предложить Лунину более скромную зарплату, в то время как другие интересующиеся Луниным клубы готовы ему платить больше.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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fedd1979
Тчуамені - 10,7 млн,  Вальверде - 14,3 млн, Камавінга - 10,7 млн, Себальйос - 8,9 млн, Одріосола - 6,2 млн, Алаба - 19,3 млн, Діас - 6,2 млн, Мілітау - 12,5 млн, Васкес - 5 млн, Родріго - 10,7 млн, Вінісіус - 17,9 млн, Кепа - 7,7 млн, Куртуа - 12,9 млн... ЛУНІН - 2,4 млн. Дуже справедливо, так?
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+2
Умник
Вы серьезно думаете что Жорже Мендеш это глотнет?
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+1
Выталкиватель парашутистов
Жадность фраера (Лунина) погубит... У меня такое чувство, что он плохо закончит. Все футболисты, для  которых денежный вопрос был превыше всего, плачевно заканчивали карьеру, за редким исключением.... 
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-7
Saar
якщо чесно, то Лунін охренів! Йому мало грати, так ще й зарплатню таку ,як у Куртуа. Не доріс! І з такими апетитами - йому не карєра, а дорога в  Саудівську Аравію!
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-8
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