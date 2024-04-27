Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года. Обе стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь «Реала» попорсил у руководства клуба такую же зарплату, которую получает его одноклубник Тибо Куртуа. Однако по информации El Nacional, «Реал» отказался выполнять пожелание Лунина, ведь боссы «галактикос» считают, что для второго вратаря команды такая зарплата велика.

«Сливочные» готовы предложить Лунину более скромную зарплату, в то время как другие интересующиеся Луниным клубы готовы ему платить больше.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.