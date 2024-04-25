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  4. Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Испания
25 апреля 2024, 00:13 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:27
1724
3

Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде

Украинский вратарь хочет повышения зарплаты

25 апреля 2024, 00:13 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:27
1724
3
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Руководство «королевского клуба» хочет продлить контракт с украинским вратарем. Лунин выдвинул свои условия, при которых останется в команде. Отмечается, что украинский вратарь хочет приблизительно такую же зарплату, какую получает его одноклубник Тибо Куртуа, а это 6-7 миллионов евро. Сейчас у Лунина одна из самых маленьких зарплат в клубе – 1-2 млн. Сообщается, что в «Реале» скептически отнеслись к такой просьбе Андрея.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин зарплаты Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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Комментарии 3
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bzzzzz
Все правильно. Если уж греть лавку, так хоть с такой зп.
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0
pol-55
То в Луніна новий *ділер* % собі також накручує.
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0
samird
Думаю, що МЮ спокійно задовольнить такі апетити. Підозрюю, що якщо Куртуа не зможе повернути форму після травм (сумніваюсь), то Реал буде взимку купляти ще когось. Лунін зараз зробив собі чудову пресу - варто цим скористатись та отримати пост №1 та бажану зарплатню в хорошому клубі. 
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