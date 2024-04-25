Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Руководство «королевского клуба» хочет продлить контракт с украинским вратарем. Лунин выдвинул свои условия, при которых останется в команде. Отмечается, что украинский вратарь хочет приблизительно такую же зарплату, какую получает его одноклубник Тибо Куртуа, а это 6-7 миллионов евро. Сейчас у Лунина одна из самых маленьких зарплат в клубе – 1-2 млн. Сообщается, что в «Реале» скептически отнеслись к такой просьбе Андрея.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.