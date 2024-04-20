Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что руководство «Реала» хочет продлить контракт с украинцем. Однако пока конкретного ответа от Лунина не поступало. Президент «Реала» Флорентино Перес поставил Андрею ультиматум – либо он в ближайшие недели дает согласие на продление соглашения с клубом, либо будет выставлен на трансферный рынок, чтобы «Реал» смог заработать хоть какие-то деньги после его ухода.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».