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  4. Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Испания
20 апреля 2024, 10:12 |
1969
0

Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение

В украинского вратаря истекает контракт в 2025 году

20 апреля 2024, 10:12 |
1969
0
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что руководство «Реала» хочет продлить контракт с украинцем. Однако пока конкретного ответа от Лунина не поступало. Президент «Реала» Флорентино Перес поставил Андрею ультиматум – либо он в ближайшие недели дает согласие на продление соглашения с клубом, либо будет выставлен на трансферный рынок, чтобы «Реал» смог заработать хоть какие-то деньги после его ухода.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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