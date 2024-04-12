Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

Об этом сообщает DefensaCentral. По информации источника, немецкий коллектив не намерен обязательно заполучить украинца уже в следующем сезоне, однако планирует заключить с ним договор до лета 2025 года.

Именно тогда у Лунина заканчивается контракт со «сливочными». В королевском клубе понимают, что если не продлить соглашение с Андреем, то придется расстаться с ним бесплатно через один сезон. Именно поэтому в последнее время ходило много слухов, что Флорентино Перес и команда готовят Лунину новый договор.

В «Баварии» видят в Лунине преемника легендарного, но уже не молодого немецкого вратаря Мануэля Нойера. Недавно сообщалось, что 38-летний немец планирует завершить карьеру или в 2025, или в 2026 году.

В текущем сезоне Андрей Лунин отыграл за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 11 поединках сохранил ворота сухими.