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Германия
11 апреля 2024, 22:21 |
755
0

Стало известно, когда Нойер планирует завершить карьеру

Легендарный вратарь уйдет на пенсию в 2025 или 2026 году

11 апреля 2024, 22:21 |
755
0
Стало известно, когда Нойер планирует завершить карьеру
УЕФА. Мануэль Нойер

Голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер завершит свою профессиональную карьеру в 2025 или 2026 году. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

Нынешний контракт Нойера с «Баварией» истекает летом 2025 года. 38-летний голкипер либо отработает этот контракт до конца, либо продлит соглашение еще на год, и повесит перчатки на гвоздь в конце сезона 2025/2026.

Ранее сообщалось о том, что Нойер будет основным вратарем сборной Германии на домашнем Евро-2024.

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Мануэль Нойер Бавария завершение карьеры сборная Германии по футболу
Источник Twitter
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