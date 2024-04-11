Стало известно, когда Нойер планирует завершить карьеру
Легендарный вратарь уйдет на пенсию в 2025 или 2026 году
Голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер завершит свою профессиональную карьеру в 2025 или 2026 году. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.
Нынешний контракт Нойера с «Баварией» истекает летом 2025 года. 38-летний голкипер либо отработает этот контракт до конца, либо продлит соглашение еще на год, и повесит перчатки на гвоздь в конце сезона 2025/2026.
Ранее сообщалось о том, что Нойер будет основным вратарем сборной Германии на домашнем Евро-2024.
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