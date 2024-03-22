В Германии определились с основным голкипером на домашнее Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поведал о том, что уже сделал выбор основного голкипера команды на финальную часть чемпионата Европы 2024 между Мануэлем Нойером из «Баварии» и Марком-Андре тер Штегеном из «Барселоны».

«Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это просто растяжение, и он выбыл из игры всего на десять дней, так что я не буду менять свое решение. Он очень долгое время играет на очень хорошем уровне, как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. Речь идет о том, чтобы дать игрокам ясность. Это касается и других игроков.

Но я также сказал в разговоре с Марком [тер Штегеном], что я рад, что у нас есть два вратаря мирового класса. Любой из них в любой момент может получить травму. Но в решении ничего не меняется», — заявил Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн определился со своим будущим после Евро-2024.