Нагельсманн поделился планами на будущее после Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих планах на будущее после финальной стадии чемпионата Европы 2024, которая будет домашней для его подопечных.

«Я не могу этого решить, ведь начала нужно, чтобы кто-то предложил вам работу (смеется). На данный момент нет предложения, готового к подписанию. О перерыве на год или полгода после Евро для меня не может быть и речи – лишь бы поступило предложение.

Я научился давать себе отдых, а потом принимать решение. В общем, я молодой тренер, молодой человек, которому тоже нужна работа. Значит, нужно принимать решения. Я не хочу быть монархом, но и не хочу быть марионеткой в клубе. Моя семья тоже участвует в поиске решения», – признался Нагельсманн.

Ранее стало известно, что Юлиан Нагельсманн может возглавить «Боруссию» Дортмунд.