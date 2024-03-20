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Германия
20 марта 2024, 19:28 | Обновлено 20 марта 2024, 19:35
291
0

Нагельсманн поделился планами на будущее после Евро-2024

Немецкий тренер – о перспективах

20 марта 2024, 19:28 | Обновлено 20 марта 2024, 19:35
291
0
Нагельсманн поделился планами на будущее после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих планах на будущее после финальной стадии чемпионата Европы 2024, которая будет домашней для его подопечных.

«Я не могу этого решить, ведь начала нужно, чтобы кто-то предложил вам работу (смеется). На данный момент нет предложения, готового к подписанию. О перерыве на год или полгода после Евро для меня не может быть и речи – лишь бы поступило предложение.

Я научился давать себе отдых, а потом принимать решение. В общем, я молодой тренер, молодой человек, которому тоже нужна работа. Значит, нужно принимать решения. Я не хочу быть монархом, но и не хочу быть марионеткой в клубе. Моя семья тоже участвует в поиске решения», – признался Нагельсманн.

Ранее стало известно, что Юлиан Нагельсманн может возглавить «Боруссию» Дортмунд.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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