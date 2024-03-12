Нагельсманн может возглавить Боруссию Дортмунд

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может ближайшим летом возглавить «Боруссию» Дортмунд. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

По его информации, Нагельсманн хочет вернуться к работе на клубном уровне после Евро-2024, и готов покинуть сборную Германии. Будущее нынешнего тренера «Боруссии» Эдина Терзича под вопросом, а генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке является поклонником таланта Нагельсманна.

Ранее сообщалось о том, что Нагельсманна хотят видеть в «Барселоне».