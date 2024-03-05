Стало известно, кто приоритетный кандидат на замену Хави в Барселоне
Лапорта хочет видеть Нагельсманна у руля команды, Деку – Луиса Энрике
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является приоритетным вариантом президента «Барселоны» Жоана Лапорты на то, чтобы сменить Хави у руля «сине-гранатовых» по окончании сезона. Об этом сообщает Diario Sport.
Нагельсманн связан краткосрочным контрактом с Немецким футбольным союзом, соглашение рассчитано до конца Евро-2024, который пройдет в Германии. В случае успешного выступления Бундестим на домашнем турнире контракт с Нагельсманном могут продлить.
Отмечается, что при идеальном раскладе Лапорта хотел бы пригласить в «Барсу» Юргена Клоппа, но поскольку немец после этого сезона возьмет перерыв как минимум на год в тренерской карьере, главным выбором Лапорты является Нагельсманн.
При этом спортивный директор «Барсы» Деку хотел бы вернуть на пост главного тренера Луиса Энрике, ныне работающего в ПСЖ.
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