Стало известно, кто приоритетный кандидат на замену Хави в Барселоне

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является приоритетным вариантом президента «Барселоны» Жоана Лапорты на то, чтобы сменить Хави у руля «сине-гранатовых» по окончании сезона. Об этом сообщает Diario Sport.

Нагельсманн связан краткосрочным контрактом с Немецким футбольным союзом, соглашение рассчитано до конца Евро-2024, который пройдет в Германии. В случае успешного выступления Бундестим на домашнем турнире контракт с Нагельсманном могут продлить.

Отмечается, что при идеальном раскладе Лапорта хотел бы пригласить в «Барсу» Юргена Клоппа, но поскольку немец после этого сезона возьмет перерыв как минимум на год в тренерской карьере, главным выбором Лапорты является Нагельсманн.

При этом спортивный директор «Барсы» Деку хотел бы вернуть на пост главного тренера Луиса Энрике, ныне работающего в ПСЖ.