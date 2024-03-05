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Испания
05 марта 2024, 13:33 |
518
0

Стало известно, кто приоритетный кандидат на замену Хави в Барселоне

Лапорта хочет видеть Нагельсманна у руля команды, Деку – Луиса Энрике

05 марта 2024, 13:33 |
518
0
Стало известно, кто приоритетный кандидат на замену Хави в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является приоритетным вариантом президента «Барселоны» Жоана Лапорты на то, чтобы сменить Хави у руля «сине-гранатовых» по окончании сезона. Об этом сообщает Diario Sport.

Нагельсманн связан краткосрочным контрактом с Немецким футбольным союзом, соглашение рассчитано до конца Евро-2024, который пройдет в Германии. В случае успешного выступления Бундестим на домашнем турнире контракт с Нагельсманном могут продлить.

Отмечается, что при идеальном раскладе Лапорта хотел бы пригласить в «Барсу» Юргена Клоппа, но поскольку немец после этого сезона возьмет перерыв как минимум на год в тренерской карьере, главным выбором Лапорты является Нагельсманн.

При этом спортивный директор «Барсы» Деку хотел бы вернуть на пост главного тренера Луиса Энрике, ныне работающего в ПСЖ.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 назначение тренера Барселона
Источник Sport.es
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