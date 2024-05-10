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  4. Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом
Испания
10 мая 2024, 20:55 |
1423
0

Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 22:00 по Киеву, украинцы – в старте

10 мая 2024, 20:55 |
1423
0
Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).

Тренеры определили стартовые составы. Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут поединок с первых минут.

Сейчас «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 74 очками. У «Алавеса» 41 пункт и 11-я позиция.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Стартовые составы на матч Алавес – Жирона

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стартовые составы Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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