Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом

10 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

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Поединок пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).

Тренеры определили стартовые составы. Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут поединок с первых минут.

Сейчас «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 74 очками. У «Алавеса» 41 пункт и 11-я позиция.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Стартовые составы на матч Алавес – Жирона