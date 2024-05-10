Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом
Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 22:00 по Киеву, украинцы – в старте
10 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».
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Поединок пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).
Тренеры определили стартовые составы. Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут поединок с первых минут.
Сейчас «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 74 очками. У «Алавеса» 41 пункт и 11-я позиция.
Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.
Стартовые составы на матч Алавес – Жирона
👥 Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🆚 @GironaFC— Deportivo Alavés (@Alaves) May 10, 2024
¡¡¡A por la cuarta consecutiva!!!#AlavésGirona | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/ckjIN1JWir
𝐋'𝐎𝐍𝐙𝐄! 🤍#AlavésGirona pic.twitter.com/aJ93rpIhOX— Girona FC (@GironaFC) May 10, 2024
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