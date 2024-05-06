Испания06 мая 2024, 00:24 |
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Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 мая матч 35-го тура Ла Лиги
06 мая 2024, 00:24 |
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В пятницу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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