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  4. Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
06 мая 2024, 00:24 |
97
0

Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая матч 35-го тура Ла Лиги

06 мая 2024, 00:24 |
97
0
Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Жирона».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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