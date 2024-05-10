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Испания
10 мая 2024, 10:27 | Обновлено 10 мая 2024, 10:36
731
0

Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма

Украинский клуб может получить 3 миллиона евро

10 мая 2024, 10:27 | Обновлено 10 мая 2024, 10:36
731
0
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, перешедший из луганской «Зари» в 2018 году за 8.5 миллиона евро, вышел с «галактикос» в финал Лиги чемпионов.

По информации источника, «Заря» от «Реала» уже гарантированно получит 2 миллиона евро бонусов за Лунина. Один миллион луганчане получат за то, что Андрей отыграл 10 матчей за «галактикос». Еще один млн «Заря» также получит за чемпионство в Ла Лиге «Реала» и 50% сыгранных матчей украинца в чемпионате.

Луганская команда претендует на еще один миллион – Лунин вместе с «Реалом» должен выиграть Лигу чемпионов и сыграть более 50% матчей в этом турнире.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Заря Луганск Андрей Лунин бонусы Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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