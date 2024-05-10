Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, перешедший из луганской «Зари» в 2018 году за 8.5 миллиона евро, вышел с «галактикос» в финал Лиги чемпионов.



По информации источника, «Заря» от «Реала» уже гарантированно получит 2 миллиона евро бонусов за Лунина. Один миллион луганчане получат за то, что Андрей отыграл 10 матчей за «галактикос». Еще один млн «Заря» также получит за чемпионство в Ла Лиге «Реала» и 50% сыгранных матчей украинца в чемпионате.

Луганская команда претендует на еще один миллион – Лунин вместе с «Реалом» должен выиграть Лигу чемпионов и сыграть более 50% матчей в этом турнире.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.