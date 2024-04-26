Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»
Испанское издание Relevo рассказало о деталях перехода украинского вратаря Андрея Лунина из луганской «Зари» в мадридский «Реал». Трансфер состоялся летом 2018 года.
Сообщается, что на Лунина, кроме «галактикос», претендовал ряд других клубов – «Реал Сосьедад», «РБ Зальцбург», «Ливерпуль» и итальянский «Наполи». Отмечается, когда «Реал» практически был близок к трансферу украинца, начали возникать трудности. Руководство «Зари» открыло процесс торгов, и к нему присоединились другие влиятельные клубы, но в конце концов мадридцы заключили соглашение. Издание сообщает, что сумма трансфера Лунина с учетом бонусов составила более 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Луниным до перехода в «Реал» интересовался новоиспеченный чемпион Италии «Интер».
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а 10 это наверное за счет бонусов.
А Реал свої бабки на Андрюхіній зарплаті відбив ;)