Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

Испанское издание Relevo рассказало о деталях перехода украинского вратаря Андрея Лунина из луганской «Зари» в мадридский «Реал». Трансфер состоялся летом 2018 года.

Сообщается, что на Лунина, кроме «галактикос», претендовал ряд других клубов – «Реал Сосьедад», «РБ Зальцбург», «Ливерпуль» и итальянский «Наполи». Отмечается, когда «Реал» практически был близок к трансферу украинца, начали возникать трудности. Руководство «Зари» открыло процесс торгов, и к нему присоединились другие влиятельные клубы, но в конце концов мадридцы заключили соглашение. Издание сообщает, что сумма трансфера Лунина с учетом бонусов составила более 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луниным до перехода в «Реал» интересовался новоиспеченный чемпион Италии «Интер».