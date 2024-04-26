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Испания
26 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:17
2209
7

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

26 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:17
2209
7
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанское издание Relevo рассказало о деталях перехода украинского вратаря Андрея Лунина из луганской «Зари» в мадридский «Реал». Трансфер состоялся летом 2018 года.

Сообщается, что на Лунина, кроме «галактикос», претендовал ряд других клубов – «Реал Сосьедад», «РБ Зальцбург», «Ливерпуль» и итальянский «Наполи». Отмечается, когда «Реал» практически был близок к трансферу украинца, начали возникать трудности. Руководство «Зари» открыло процесс торгов, и к нему присоединились другие влиятельные клубы, но в конце концов мадридцы заключили соглашение. Издание сообщает, что сумма трансфера Лунина с учетом бонусов составила более 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луниным до перехода в «Реал» интересовался новоиспеченный чемпион Италии «Интер».

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Заря Луганск Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ финансы Реал Сосьедад РБ Зальцбург Ливерпуль Интер Милан
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 7
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aleks8-48
Чомусь нi хто не каже скiльки грошей заплатила Заря за Лунiна Днiпру,де вiн починав шлях у великому футболi i потрапив, разом з ще кiлькома гравцями Днiпра у Зарю,яка скористалася санкцiями щодо Днiпрян i задарма отримала дуже перспектаних гравцiв, якi там зросли,а потiм iх усiх продала за хорошi грошi, нi чого не компенсувавши за жодного. Юридично Заря мала право нi чого не сплачивати,но ???
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+1
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Gargantua
ну так тогда и писали о 9 млн.
а 10 это наверное за счет бонусов.
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0
Falko
Власне, за що Зоря і жила 5 років. А всі казали: Геллер, Геллер. Але все хороше колись закінчується )
А Реал свої бабки на Андрюхіній зарплаті відбив ;)
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0
Saar
А тепер дума Реал: "Нах..а"???
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-9
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