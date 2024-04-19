Назван клуб, который был близок к трансферу Лунина, пока не появился Реал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который стал одной из ключевых фигур в рядах «Реала» в недавнем ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», блестяще проявив себя в серии пенальти, мог оказаться не в Испании, а в Италии.

В 2018 году, когда Лунин еще выступал за «Зарю», активные переговоры с луганским клубом о трансфере вратаря вел «Интер».

Миланцы были крайне близки к тому, чтобы закрыть сделку, но на горизонте возник вариант с «Реалом», и в итоге Лунин переехал в Испанию.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов был заплатить за Лунина 6 миллионов евро, в то время как «Реалу» Андрей достался за 8,5 миллионов.