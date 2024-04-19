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Испания
19 апреля 2024, 19:13 |
964
0

Назван клуб, который был близок к трансферу Лунина, пока не появился Реал

«Интер» долго торговался с «Зарей» и почти согласовал вопрос переезда украинского голкипера…

19 апреля 2024, 19:13 |
964
0
Назван клуб, который был близок к трансферу Лунина, пока не появился Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который стал одной из ключевых фигур в рядах «Реала» в недавнем ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», блестяще проявив себя в серии пенальти, мог оказаться не в Испании, а в Италии.

В 2018 году, когда Лунин еще выступал за «Зарю», активные переговоры с луганским клубом о трансфере вратаря вел «Интер».

Миланцы были крайне близки к тому, чтобы закрыть сделку, но на горизонте возник вариант с «Реалом», и в итоге Лунин переехал в Испанию.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов был заплатить за Лунина 6 миллионов евро, в то время как «Реалу» Андрей достался за 8,5 миллионов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Интер Милан Заря Луганск трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: L'Interista
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