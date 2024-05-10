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Чемпионат Украины
Александрия
12.05.2024 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 12:33 | Обновлено 10 мая 2024, 12:42
81
0

Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая в 13:00 матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2024, 12:33 | Обновлено 10 мая 2024, 12:42
81
0
Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Днепр-1».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 28-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков.

«Днепр-1» занимает 4 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 48 очков.

Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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