Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 13:00 матч 28-го тура УПЛ
В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Днепр-1».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 28-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков.
«Днепр-1» занимает 4 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 48 очков.
Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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