Шапаренко – в Бешикташ, Луческу – в Динамо: сезон диких слухов стартовал

Европейский футбол не успел еще уйти на летнюю паузу, а сезон различных слухов, распространяемых в средствах массовой информации, уже стартовал. Украинской Премьер-лиге в силу объективных причин в последние годы внимание в заграничных источниках уделяется сравнительно незначительное, однако определенные резонансные вести к нам из-за рубежа все-таки поступают.

Накануне, в частности, футбольную общественность всколыхнули сразу две новости – о том, что в «Динамо» может вернуться Мирча Луческу, а также о том, что киевляне в ближайшее трансферное окно могут продать в «Бешикташ» одного из лидеров полузащиты Николая Шапаренко.

Румынского специалиста, который в конце июля отпразднует свой уже 79-й день рождения, в Киев прочат не на место Александра Шовковского во главе первой команды «бело-синих», а на усиление топ-менеджмента. Якобы речь идет о назначении Мирчи генеральным директором киевлян, хотя в настоящий момент у «Динамо» на этой должности работает итальянец грузинского происхождения Резо Чохонелидзе, который даже несколько моложе Луческу (экс-селекционеру «Милана» 6 мая исполнилось 75).

Президент «Динамо» Игорь Суркис уже успел опровергнуть эти сплетни, но в принципе и без его уточнений было понятно, что подобная информация является не более, чем элементом «пустой информационной породы», не содержащей внутри себя ничего полезного.

Начнем с того, что слухи о грядущем переходе Луческу в «Динамо» на пост генерального директора распространили румынские средства массовой информации. Ранее они уже неоднократно куда только не «сватали» своего маститого соотечественника, но в 99,9% случаев подобного рода сообщения, кроме банального кликбейта, ничего в себе не несли.

FH. Ребров и Луческу на матче Динамо и Полесья

Активным продвижением интересов Луческу румынские издания абсолютно точно занимаются как минимум еще со времен работы Мирчи в «Шахтере». Еще тогда внимательные украинские болельщики могли заметить, что в крайне важные для Луческу моменты в СМИ вдруг, словно грибы в сезон дождей, начинают появляться те или иные сведения, конечным бенефициаром которых является именно донецкий, а впоследствии и киевский «Мистер».

В частности, слухи о возможном уходе Луческу то в условный «Лион», то в «Пари Сен-Жермен» появлялись тогда, когда у Мирчи в очередной раз подходил к завершению контракт с «Шахтером», и дело, очевидно, доходило до торгов по новым условиям сотрудничества. Также в румынских СМИ неоднократно появлялись «вбросы» по поводу якобы разногласий между Луческу и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным, результатом которых, видимо, также должно было являться укрепление позиций тренера в борьбе за «место под солнцем» в донецком клубе.

Уже тогда стало известно, что Луческу связывают дружеские отношения с главными редакторами ряда румынских изданий, а потому появление на их страницах той или иной «сенсационной» информации, да еще и в подходящий момент, можно было расценивать исключительно, как элемент очередных «игр разума», в которых Мирча к своим нынешним годам успел прокачаться, пожалуй, как никто другой в украинском футболе, причем как среди отечественных специалистов, так и среди заезжих.

Сейчас для Луческу очень важно найти новое место работы. Даже в свои уже без малого 79 лет, Мирча не собирается заканчивать. В частности, в марте он давал понять, что грядущим летом хочет вернуться к активной работе в футболе, причем не функционером, а именно на должность главного тренера. И это один из аспектов, который изначально ставил под сомнение информацию о готовящемся назначении Мирчи гендиректором «Динамо».

Впрочем, в текущих реалиях персона Луческу уже не будоражит тренерский рынок, и серьезного интереса к сотрудничеству с ним в Европе нет. Даже если оценивать слухи, то с момента отъезда румына из Украины в прессу попадала информация о том, что кандидатуру Мирчи рассматривают исключительно клубы «средней руки» – были сведения о загребском «Динамо», «Бешикташе», бухарестском «Динамо» и тамошнем же «Рапиде». Пожалуй, это и все…

Первые два варианта очень быстро растворились в информационном потоке, и более-менее актуальными в аспекте сотрудничества для Луческу остались только румынские клубы. При этом, положение дел в фактически родном для Мирчи бухарестском «Динамо» в настоящий момент настолько плачевно, что идти туда является сущим самоубийством для любого наставника, не говоря уже о человеке в возрасте, которому априори стоит беречь нервы и работать с оглядкой на свое здоровье.

Что касается варианта с «Рапидом», то здесь для Луческу в последние дни все тоже весьма осложнилось. Дело в том, что бухарестский клуб начал контактировать с еще одним ветераном – 72-летним североирландским специалистом Мартином О’Ниллом. Тот де-факто завершил тренерскую карьеру еще в 2019 году после неудачного опыта в «Ноттингем Форест», но впоследствии неоднократно заявлял в СМИ, что при наличии предметных вариантов готов вернуться к работе. Сейчас «Рапид» активно зондирует почву на предмет договоренностей с О’Ниллом и, если опираться на данные британских таблоидов, в этих дискуссиях все идет к вероятному подписанию бумаг.

И вот именно в этот момент, когда в «Рапиде» выбирают между Луческу и О’Ниллом, в румынской прессе появляется информация об интересе к Мирче со стороны «Динамо», как бы дающая понять, что 78-летний ветеран тренерского цеха все еще востребован даже за рубежом, в то время как более молодой североирландский специалист уже около пяти лет только и занимается, что посиделками возле камина по вечерам в узком семейном кругу.

Как думаете, эти слухи, которые Игорь Суркис назвал просто сообщениями из «желтой прессы», действительно увидели свет просто так, или все-таки они являются частью очередной информационной кампании, инициированной с одобрения Луческу или его агента Аркадия Запорожану?

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Теперь давайте уделим немного внимания еще одной псевдосенсации, которая сообщает нам о возможном переходе летом в «Бешикташ» Николая Шапаренко. Якобы представители «черных орлов» уже провели предварительные переговоры с агентами хавбека и установили, что «Динамо» готово отпустить одного из своих лидеров за весьма скромную компенсацию в 8-10 миллионов евро.

Здесь явных нестыковок и элементов откровенной фантазии, пожалуй, не меньше, чем в сведениях о якобы готовящемся возвращении Луческу в «Динамо». Прежде всего, сразу же вспоминаются слова президента «бело-синих» Игоря Суркиса, который в феврале оговорился, что оценивает Шапаренко в 300 миллионов евро. Понятно, что в этих высказываниях руководителя «Динамо», в первую очередь, читалось желание как следует пропиарить клуб и самого футболиста, однако после столь резонансных заявлений представить, что Суркис реально отпустит Николая всего за 8-10 миллионов евро, да еще и в Турцию просто невозможно.

И речь не о том, что Суркис будет до последнего отстаивать идею о мифических 300 миллионах евро, нет. Однако попробовать продать Шапаренко так, чтобы этот трансфер вошел в когорту наиболее дорогих в истории клуба, президент «Динамо» уж точно попробует.

Важно также отмечать то обстоятельство, что контракт Шапаренко с «Динамо», по-видимому, действует до 2026 года, хотя популярный портал Transfermarkt в данном вопросе и дает иные сведения.

А это означает лишь одно: вопрос об экстренной продаже Шапаренко для «Динамо» в ближайшее лето вряд ли будет актуальным, и рассматривать возможность ухода Николая киевский клуб будет только в случае, если по игроку поступит действительно привлекательное предложение. 8-10 миллионов евро априори не выглядит таковым с экономической точки зрения, да и потенциальный покупатель в виде «Бешикташа» не принесет «Динамо» никакой имиджевой выгоды.

Откуда же появились слухи про Шапаренко в турецких медиа прямо сейчас и кому они выгодны? Здесь, пожалуй, стоит делать акцент на двух историях. Первая связана с агентами (интересы Николая представляет ProStar, у которой весьма неплохие контакты на тамошнем рынке, а вместе с ними, очевидно, и возможности влиять на информационное пространство), вторая – со все тем же Мирчей Луческу.

И если «агентская версия» банальна и очевидна, а ее цель заключается в том, чтобы надавить на руководство «Динамо» с целью подписания между клубом и хавбеком нового контракта на более выгодных для футболиста условиях, то вот версия, связанная с Луческу, выглядит куда более изысканной.

Здесь стоит вспомнить, что почти сразу после ухода Луческу из «Динамо» на Мирчу действительно выходили представители «Бешикташа», которые предлагали опытному тренеру сотрудничество. Тогда румынский наставник отказался, мотивировав свое решение тем, что он не хочет браться за дело в средине сезона, а предпочитает дождаться лета и возможности полноценно пройти через трансферное окно и период межсезонной подготовки. В кулуарах же поговаривали, что Мирчу реально задело, что его готовы позвать лишь до конца сезона-2023/24, а летом вновь поднимать вопрос о целесообразности подобного сотрудничества. Луческу хотел сразу получить более продолжительный контракт, хотя бы на полтора сезона с опцией пролонгации при взаимном согласии еще на год или два.

В итоге в январе «Бешикташ» назначил главным тренером маститого португальца Фернанду Сантуша, но уже в середине апреля тот был отправлен в отставку, и сейчас с «черными орлами» на правах исполняющего обязанности работает 47-летний Сердар Топрактепе, которого почти все в Турции воспринимают исключительно как «временщика».

В турнирном плане положение «черных орлов» ныне также весьма проблемное: команда за три тура до финиша идет лишь пятой и всерьез рискует остаться даже без Лиги конференций. Впрочем, «Бешикташ» все равно остается «Бешикташем» и для Луческу этот вариант выглядит куда интереснее и привлекательнее, чем бухарестский «Рапид». Завершить свою тренерскую карьеру в одном из грандов турецкого футбола – это, очевидно, куда больше престижно для Мирчи, нежели попытки возвращения к былой славе «железнодорожников» в чемпионате Румынии.

Проблема только в том, что «Бешикташ» после зимнего отказа, полученного от Луческу, вовсе не изъявляет готовности вновь договариваться с Мирчей. И вот здесь, не исключено, румынский специалист снова прибег к своим «информационным манипуляциям» – дескать, давайте договариваться, а я летом помогу вам привести в команду некоторых футболистов топового уровня (среди которых и Николай Шапаренко из «Динамо»), причем на весьма выгодных условиях.

Getty Images/Global Images Ukraine. 31 августа 2023 года. Николай Шапаренко в поединке против Бешикташа

А если кто-то в руководстве «Бешикташа» будет сомневаться в способности румына как-то влиять на ситуацию, то Луческу всегда может привести в пример слова самого Шапаренко, который еще в 2021 году особо выделял роль Мирчи в своем прогрессе, что говорит о доверительных и уважительных отношениях между игроком и тренером.

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А теперь давайте возвращаться поближе к реальности. Очевидно, что грядущим летом Мирча Луческу не вернется в киевское «Динамо» ни в какой роли, а Николая Шапаренко ни в каком «Бешикташе» мы не увидим. Это просто что-то из области сюрреализма, до которого дело не должно доходить, даже учитывая все проблемы, существующие ныне в украинском футболе.

А вот что совершенно точно мы еще не один раз увидим в ближайшие несколько месяцев, так это подобного рода «информационные бомбы» от турецких и румынских источников, любящих и умеющих разгонять их буквально на ровном месте. Так что готовьтесь и не теряйте бдительности, сезон диких слухов стартовал…