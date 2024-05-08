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  4. Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 20:41 | Обновлено 08 мая 2024, 21:26
4994
9

Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?

Лидер киевлян заинтересовал турецкий «Бешикташ»

08 мая 2024, 20:41 | Обновлено 08 мая 2024, 21:26
4994
9
Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
ФК Динамо. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в следующее трансферное окно.

По информации Serencebey, Шапаренко заинтересовался турецкий гранд «Бешикташ». Сообщается, что руководство турецкого клуба уже провело переговоры с представителями украинца по поводу возможного перехода. Отмечается, что «Динамо» готово отпустить Шапаренко за 8-10 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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Бешикташ Динамо Киев Николай Шапаренко трансферы УПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 9
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-PhoeniX-
А на более серьезный клуб Шапа не наиграл?
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+5
Burevestnik
"Серена-себе-і" - серьйозне  дже  р  ело !
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+5
Pavel_i_CO
Твіттер Serencebey - це дуже авторитетно та правдиво))
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Нехай щастить
Малувато, звичайно після травми рівень гри понизився Шаперенка,але краще Динамо ще притримати на єврокубки чим відпускати за такі гроші 
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+2
Remark
300 млн! Не менше!
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0
OtsoCity
👍
Ответить
-6
AK.228
Так нещодавно ж 300 лямів коштував!?
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-7
Лига конференций без динамо
Что вы разкукарекались опзжшкики дырявые, нормальный гранд для шапы и топ чемпионат. Вы же рассказывали опзжшники, что бешик грандище когда он вас вынес в квалиф Лке, а потом у всех ноунеймов этот грандище отсмоктал в группе Лке и вылетел с позором  
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-7
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