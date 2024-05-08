Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в следующее трансферное окно.

По информации Serencebey, Шапаренко заинтересовался турецкий гранд «Бешикташ». Сообщается, что руководство турецкого клуба уже провело переговоры с представителями украинца по поводу возможного перехода. Отмечается, что «Динамо» готово отпустить Шапаренко за 8-10 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.