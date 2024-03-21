Луческу рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
Мирча заявил, что впервые за 50 лет смог отдохнуть
Легендарный 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо», рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру:
«Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью.
Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава. Почему же я отклонил предложение от Бешикташа несколько месяцев назад? Время было неподходящее», – цитирует Луческу TuttoSport.
Ранее Луческу высказался об игре Даниила Сикана.
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