Луческу рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру

Легендарный 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо», рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру:

«Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью.

Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава. Почему же я отклонил предложение от Бешикташа несколько месяцев назад? Время было неподходящее», – цитирует Луческу TuttoSport.

Ранее Луческу высказался об игре Даниила Сикана.