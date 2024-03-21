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Украина. Премьер лига
21 марта 2024, 21:16 |
399
1

Луческу рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру

Мирча заявил, что впервые за 50 лет смог отдохнуть

21 марта 2024, 21:16 |
399
1
Луческу рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
Instagram. Мирча Луческу

Легендарный 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо», рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру:

«Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью.

Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава. Почему же я отклонил предложение от Бешикташа несколько месяцев назад? Время было неподходящее», – цитирует Луческу TuttoSport.

Ранее Луческу высказался об игре Даниила Сикана.

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Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру
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Источник Tuttosport
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anacreon
Дідо, сиди на пенсії і витрачай свої мільйони. Яка робота. Нащо ти то все заробляв, якщо навіть не маєш часу витрачати?
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