Луческу расхвалил форварда Шахтера и признался, кого он ему напоминает

Легендарный 78-летний румынский тренер Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо», высказался об игре 22-летнего украинского форварда «горняков» Даниила Сикана:

«Сикан – футболист с несомненным потенциалом, и он уже прокладывает себе дорогу как в Шахтере, так и в сборной Украины. Мое мнение: он является классическим центральным нападающим. Сикан ориентирован на завершение, но в то же время, он двигается и умеет найти взаимопонимание с партнерами.

Я вижу его на позиции центрального форварда в схеме 4−3−3. Ему нужно постоянно играть, чтобы быть готовым к такому топ-клубу, как Ювентус. Кого он мне напоминает? Эдина Джеко», – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.com.

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» собираются просмотреть Сикана в матчах плей-офф Евро-2024 за Украину. Однако стоит отметить, что Сикан не попал в заявку на поединок с Боснией и Герцеговиной.