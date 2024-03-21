Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
В заявку на матч с Боснией не попали Виктор Цыганков и еще четыре футболиста
Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024.
Официальный сайт УАФ обнародовал заявку сборной Украины на этот поединок. В финальный список не попали пять футболистов, включая вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
Состав сборной Украины
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Даниил Сикан и Виктор Цыганков.
Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.
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Циганков пусть лечится. Все ж люди разумные не дай бог больше пропустит.
Босния будет провоцировать и играть грязно.
Тымчик быстрее Караваева.
Попов не набрал форму.
Пихаленок сдал.
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