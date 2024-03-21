Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024.

Официальный сайт УАФ обнародовал заявку сборной Украины на этот поединок. В финальный список не попали пять футболистов, включая вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

Состав сборной Украины



Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Даниил Сикан и Виктор Цыганков.

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.