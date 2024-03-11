21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

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В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва набрала 14 очков и заняла 3-е место в отборочной группе C, пропустив вперед команды Англии (20) и Италии (14), при этому опередив Северную Македонию (4) и Мальта (0).

Сборная Боснии и Герцеговины в своей группе квалификации заняла лишь 5-е место среди 6 команд (9 очков). Из этой группы в финальную часть вышли Португалия (30) и Словакия (22), далее расположились Люксембург (17) и Исландия (10), аутсайдером был Лихтейнштейн (0). В плей-офф боснийцы, как и украинцы, отобрались благодаря выступлению в Лиге наций.

Плей-офф квалификации Евро-2024

21.03. 19:00. Путь C. Грузия – Люксембург

21.03. 21:45. Путь C. Греция – Казахстан

21.03. 21:45. Путь B. Босния и Герцеговина – Украина

21.03. 21:45. Путь B. Израиль – Исландия

21.03. 21:45. Путь A. Польща – Эстония

21.03. 21:45. Путь A. Уэльс – Финляндия

Босния и Герцеговина – Украина. Отбор к Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE

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