Sport.ua в рамках спецпроекта с GGBET анонсирует полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина. Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с самой широкой линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube, активно помогает нашим защитникам из 93 ОМБР.

21 марта в 21.45 по киевскому времени в Зенице на стадионе «Билино Поле» в рамках полуфинального поединка плей-офф Евро-2024 сборная Украины встретится с национальной командой Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча отправится в финал плей-офф, где 26 марта сыграет с победителем пары Израиль – Исландия, тогда как проигравший лишится всяких шансов на поездку в Германию.

Босния и Герцеговина

Отбор на Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины проходила в группе J. Вместе со сборными Лихтенштейна, Исландии, Люксембурга, Словакии и Португалии. Две последние команды заблаговременно застолбили за собой прямые путевки на Евро.

Боснийцы же финишировали лишь на предпоследней строчке, опередив только заправского аутсайдера – сборную Лихтенштейна, которая не набрала ни одного очка.

В активе «желто-синих» – девять очков. Отборочный турнир боснийцы прошли без ничьих: три победы и семь поражений. Разница мячей – 9:20.

Если бы не «запасной аэродром» в виде рейтинга Лиги Наций, не видеть боснийцам и намека на возможные перспективы сыграть на чемпионате Европы.

Отбор на Евро-2024 сборная БиГ начинала под руководством Фарука Хаджибегича. Этот наставник ранее уже работал с боснийской сборной – в уже далеком 1999 году, когда провел во главе команды лишь семь поединков. Удачно войти второй раз в одну воду Хаджибегичу не удалось. В этот раз он руководил боснийской сборной всего в четырех матчах: одна победа и три поражения. В начале прошлого лета 65-летнему специалисту указали на дверь. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боснийских футбольных функционеров, стало домашнее поражение от сборной Люксембурга – 0:2.

Преемником Фарука стал знаменитый экс-форвард «Барселоны» середины девяностых годов прошлого века Мехо Кодро, который возглавил команду в августе.

Но и тут не задалось. Под его руководством боснийцы провели лишь два матча: победили Лихтенштейн и проиграли Исландии.

После поражения от «викингов» Кодро последовал за Хаджибегичем.

Отбор на Евро-2024 боснийцы доигрывали под руководством еще одной бывшей футбольной экс-звезды – серба Саво Милошевича, который был лучшим бомбардиром Евро-2000.

Однако и под руководством Милошевича результаты сборной Боснии и Герцеговины не улучшились. Во главе «желто-синих» Саво провел четыре поединка. И выиграл лишь раз: против Лихтенштейна. Остальные три матча завершились поражениями.

Нынешнюю сборную Боснии и Герцеговины очень сложно назвать грандом европейского футбола. В первую очередь это связано в тем, что лучшие игроки этой команды – Джеко и Пьянич – уже откровенно доигрывают. А вот новых лидеров в коллективе пока что нет. Однозначно, боснийская сборная переживает сейчас смену поколений. Явно затянувшуюся смену поколений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Однако недооценивать эту команду ни в коем случае нельзя. Джеко и Пьянич все еще в строю. И они, как и их партнеры, наверняка постараются сделать все от них зависящее, дабы попасть на чемпионат континента.

Украина

На особенностях пути нашей главной команды страны к первому поединку плей-офф Евро-2024 нет особой надобности останавливаться подробно: все еще очень живо в нашей памяти. Особенно последняя по счету игра отбора – против Италии.

Отметим лишь, что наша команда изначально попала в группу смерти – с чемпионами и вице-чемпионами Европы. Выбраться из такой группы напрямую было почти что нереальным заданием.

Тем не менее, подопечные Сергея Реброва до конца боролись. И держали интригу. И если бы испанский рефери поединка Украина – Италия Мансано на последних секундах встречи увидел фол на Мудрике в штрафной площадке победителей Евро-2020, очень даже может быть, что 21 марта против боснийцев играли бы итальянцы.

Но Мансано пенальти в нашу пользу не назначил. И нашей сборной в очередной раз придется пройти через сито плей-офф.

Подготовку к игре против подопечных Милошевича наша команда начала фактически после 12 марта. В тот день три базовые клуба сборной – «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1» – провели свои поединки 21-го тура УПЛ (это был вторник). А уже в четверг утром сборная Украины, в составе которой были и шестеро игроков молодежки, призванных помочь «старшим товарищам» в подготовке к важной игре, прибыла в польский Жешув, откуда взяла курс на Испанию. Именно в испанской Марбелье команда Сергея Реброва готовилась непосредственно к поединку против сборной БиГ.

Первым среди наших легионеров на сбор прибыл Зинченко. Затем подтянулись остальные наши игроки, защищающие цвета зарубежных клубов.

УАФ. Сборная Украины готовилась к поединку в Испании

«Сине-желтые» готовились к важному поединку в режиме интенсивных тренировочных занятий. Кроме того, подопечные Реброва провели двусторонний матч – «синие» против «желтых».

Кадровые проблемы нашей команды следующие. Из-за тяжелой травмы пропустит игру капитан сборной Ярмоленко. Не сыграет из-за повреждения и еще один ключевой исполнитель – Степаненко. Вне игры и Буяльский. Небольшое повреждение есть и у Цыганкова, но он готовится к поединку наравне со всеми.

История противостояний

Доселе две «сине-желтые» сборные пересекались лишь дважды – в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022, который состоялся в Катаре.

В первом поединке, который был сыгран во Львове 12 октября 2021 года, команды расписали боевую ничью. На гол Ярмоленко в первом тайме точным ударом ответил во второй половине встречи Ахметходжич.

А вот вторая серия противостояния оказалась за нашими. 16 ноября 2021 года подопечные Александра Петракова на выезде одолели боснийцев 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Отличились Зинченко и Довбик.

Тренерский акцент

Саво Милошевич и Сергей Ребров на данный момент оказались по разные стороны баррикад. Но когда-то они были по одну сторону. Они были одноклубниками.

Было это в уже далеком 2008 году. После неудачной попытки закрепиться в МЛС – в «Торонто» – Милошевич откликнулся на предложение казанского «Рубина». В том же году, зимой, в команду из столицы Татарстана перешел и Сергей Ребров.

Милошевич за команду Бердыева отыграл всего 16 матчей, в которых забил лишь три гола. Но последний по счету его гол позволил «Рубину» стать чемпионом россии.

«Рубин» стал последним клубом в богатой игровой карьере сербского форварда. Этот же клуб стал последним и в не менее звездной карьере Сергея Реброва, который, в отличие от Милошевича, задержался в Татарстане еще на год, проведя за команду 31 поединок, в которых забил пять мячей.

Однако, несмотря на то, что Милошевич пробыл на россии всего ничего, он до сих пор не только с теплотой вспоминает те времена, но и всячески поддерживает рашистов. В частности, уже после начала полномасштабного вторжения россии в нашу страну Саво призывал вернуть рашистский футбол в лоно европейского короля спорта.

Отличился Саво и неоднозначной характеристикой накануне матча против сборной Украины относительно нашей страны: «Сейчас ситуация в Украине такая, какой является. Я считаю, что нам нужно постараться сосредоточиться лишь на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы Украины – это их проблемы».

После того, как Милошевич и Ребров завершили активные выступления, дальше судьба знаковых для своих сборных игроков весьма отличается. Ребров фактически сразу же после того, как повесил бутсы на гвоздь, перешел на тренерскую карьеру. И достиг в ней немалых высот.

Милошевич сразу засветился в ассистентах главного тренера Черногории (в 2012-м), а затем выпал из поля зрения на целых семь лет. В 2019-м он возглавил сербский «Партизан». Но удачей эта попытка не завершилась. Как не завершилась удачей и попытка тренировать словенскую «Олимпию».

В прошлом году судьбе было угодно сложиться так, чтобы будущие пути Реброва и Милошевича снова пересеклись. В 2023-м Саво был назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины, а Сергей – сборной Украины.

21 марта на «Былинном поле» они определят, чья сборная сильнее.

Прогноз

Если исходить из состава и уровня игры, то именно сборная Украины является фаворитом противостояния. Этот факт признают и большинство боснийских игроков. Однако они обещают сделать все от них зависящее, чтобы именно их сборная вышла в финал плей-офф.

На стороне БиГ – фактор домашнего поля. Больше заметных преимуществ у подопечных Милошевича нет. Несмотря на кадровые потери, прежде всего Степаненко, наша команда смотрится сильнее соперника по всем линиям. Главное – определить нашему тренерскому штабу оптимальный на данный момент стартовый состав. А игрокам – выйти на поле и отдать все силы. И доказать, что они сильнее. Ответить достойной игрой на некоторые недостойные реплики боснийской стороны.

Если не произойдет ничего сверхъестественного, то наша команда должна побеждать. Ставим на 2:0.

Ориентировочные составы:

Босния и Герцеговина: Василь, Шаджикадунич, Колашинац, Тахирович, Газибегович, Крунич, Хаджиахметович, Пьянич, Миличевич, Дедич, Джеко

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Судаков, Зинченко, Зубков, Мудрик, Довбик.

21 марта, четверг