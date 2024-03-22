Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

– Какой анализ можете дать после такой игры? Что вы изменили на последних минутах матча, чтобы сломить его ход? Что вы сказали Роману Яремчуку?

– Сказал, чтобы забил гол. Действительно, мы изменили матч в последние 15 минут. Мы ожидали очень сложной игры, сборная Боснии и Герцеговины изменила структуру, играла в три центральных защитника. Такая трудная игра была, поскольку хозяева очень хорошо защищались, так что было трудно взломать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили.

– Вы приняли правильные решения с заменами. Что можете сказать об игре?

– Сегодня мы играли против сильного соперника. Они действовали с тремя центрбеками, чего раньше не было при этом тренере. Мы были готовы к этому. Боснийцы здорово защищались, трудно было пройти эту стену. Мы изменили структуру, задействовали второго форварда. Думаю, это помогло, мы дважды забили.

- Согласны ли вы с мнением, что сборная Боснии и Герцеговины проиграла сама себе?

– Я так не считаю. Наши футболисты пытались больше давить, мы немного изменили структуру. Возможно, боснийская команда не готова к этой структуре игры. Может быть, в этом проблема. Мы создавали моменты в последние 15 минут, игроки показали желание, и мы победили.

– Насколько важна эта победа для людей в Украине, особенно учитывая ночную атаку на Киев?

– Я говорил об этом своим футболистам перед игрой. Я надеюсь, что наша команда дала немного позитива нашим людям. Как вы и сказали, минувшей ночью было 30 ракет, они улетают каждый день. Наша миссия – показать, что мы все еще живы, все еще боремся с россиянами, что мы все еще нуждаемся в поддержке от Европы. Эта игра показала характер наших игроков и нашей цивилизации.

– Как оцените игру дебютантов сборной Украины?

– Они очень помогли команде. Владимир Бражко – молодой игрок, сыгравший очень мощно. Как и вышедший на замену Алексей Гуцуляк. Вся команда заслужила победу, не стану выделять кого-нибудь.

– Следующие несколько дней будут очень насыщенными. Впереди – игра с Исландией. Как оцениваете этого соперника? Может быть, вы уже провели какую-то тактическую подготовку к исландцам раньше?

– Да, мы пересматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Во-первых, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Предстоит другая игра и другое настроение для наших игроков.

Украинская команда разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале прошла в Израиль. Матч состоится 26 марта на стадионе "Тарчински" в польском Вроцлаве в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Босния – Украина