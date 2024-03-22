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Евро
Босния и Герцеговина
21.03.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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22 марта 2024, 00:50 | Обновлено 22 марта 2024, 01:01
2832
8

Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»

Наставник сборной Украины прокомментировал победу над боснийцами

22 марта 2024, 00:50 | Обновлено 22 марта 2024, 01:01
2832
8
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

– Какой анализ можете дать после такой игры? Что вы изменили на последних минутах матча, чтобы сломить его ход? Что вы сказали Роману Яремчуку?

– Сказал, чтобы забил гол. Действительно, мы изменили матч в последние 15 минут. Мы ожидали очень сложной игры, сборная Боснии и Герцеговины изменила структуру, играла в три центральных защитника. Такая трудная игра была, поскольку хозяева очень хорошо защищались, так что было трудно взломать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили.

– Вы приняли правильные решения с заменами. Что можете сказать об игре?

– Сегодня мы играли против сильного соперника. Они действовали с тремя центрбеками, чего раньше не было при этом тренере. Мы были готовы к этому. Боснийцы здорово защищались, трудно было пройти эту стену. Мы изменили структуру, задействовали второго форварда. Думаю, это помогло, мы дважды забили.

- Согласны ли вы с мнением, что сборная Боснии и Герцеговины проиграла сама себе?

– Я так не считаю. Наши футболисты пытались больше давить, мы немного изменили структуру. Возможно, боснийская команда не готова к этой структуре игры. Может быть, в этом проблема. Мы создавали моменты в последние 15 минут, игроки показали желание, и мы победили.

– Насколько важна эта победа для людей в Украине, особенно учитывая ночную атаку на Киев?

– Я говорил об этом своим футболистам перед игрой. Я надеюсь, что наша команда дала немного позитива нашим людям. Как вы и сказали, минувшей ночью было 30 ракет, они улетают каждый день. Наша миссия – показать, что мы все еще живы, все еще боремся с россиянами, что мы все еще нуждаемся в поддержке от Европы. Эта игра показала характер наших игроков и нашей цивилизации.

– Как оцените игру дебютантов сборной Украины?

– Они очень помогли команде. Владимир Бражко – молодой игрок, сыгравший очень мощно. Как и вышедший на замену Алексей Гуцуляк. Вся команда заслужила победу, не стану выделять кого-нибудь.

– Следующие несколько дней будут очень насыщенными. Впереди – игра с Исландией. Как оцениваете этого соперника? Может быть, вы уже провели какую-то тактическую подготовку к исландцам раньше?

– Да, мы пересматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Во-первых, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Предстоит другая игра и другое настроение для наших игроков.

Украинская команда разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале прошла в Израиль. Матч состоится 26 марта на стадионе "Тарчински" в польском Вроцлаве в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Босния – Украина

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
57’
ГОЛ ! Автогол забил Николай Матвиенко (УКРАИНА).
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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 8
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Octopus
На сайте много хейтеров Малиновского, сегодня читал даже такое, если он выйдет, то сразу выключаю. Могу сказать, что Малиновский явно не в лучшей своей форме, возраст уже начал сказываться. Но кроме того его нужно правильно использовать, он может предоставить много изматывающей борьбы для противника, в то время как более креативным игрокам будут развязаны ноги. Малиновский не забивной, но он очень полезный как центральный полузащитник с элементами опорного.
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+1
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Mykola_nik
Вихід Маліновського підсилив збірну, і вихід з поля Зубкова теж підсилив. На наступну гру треба ставити гравців європейського класу, а не дворовий футбол... З повагою до тренера який грав в Європі і бачив той рівень...
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0
Volodymyr Shevchenko
Вот это правильный настрой!
Русня пошла в пизду на свои территории, с оккупированных
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0
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