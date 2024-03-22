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Евро
Босния и Герцеговина
21.03.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 00:23 | Обновлено 22 марта 2024, 00:32
30949
10

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 00:23 | Обновлено 22 марта 2024, 00:32
30949
10
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени прошел полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте после прострела Амара Дедича с правого угла штрафной мяч попал в дальний угол. После изучения повторов взятие ворот было записано как автогол защитника Николая Матвиенко.

Команда Сергея Реброва сделала камбек в конце игры. Победу принесли голы Романа Яремчука и Артема Довбика.

Сине-желтые вышли в финал плей-офф квалификации и теперь 26 марта в польском Вроцлаве сыграют против команды Исландии.

Квалификация Евро-2024

Полуфинал, путь B. 21 марта, Зеница

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

Голы: Яремчук, 85, Довбик, 88 – Матвиенко, 56 (автогол)

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Яремчук, 85 мин.

ГОЛ! 2:1. Довбик, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
57’
ГОЛ ! Автогол забил Николай Матвиенко (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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donPedro
вихід Яремчука і Гуцляка напрошувався ще на початку 2-го тайму.
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+2
MrStepanovM .
збірна України, генеральний спонсор торгівельна марка "Валідол"
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+2
Alex T
Жуть.
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+1
Burevestnik
гарні   ""Відео  гол  ів  і  о  гля""          
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0
Forward_dd
Какое же дно, просто минус 90 минут из жизни, как выиграли, вообще не понтно, 2 удара по воротам за матч, Исландия сотрет в порошок таких нас
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0
nick07
Молодці що виграли, забили аж 3 гола, правда один не туди😁
Але, гри як не було так і немає, Зміна мертвий, бракує центру поля - потрібен опорний типу Степаненко та плеймейкер.
Мудрий - бажання є, дофіга зайвих мансів, а результат мінімальний. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Молодцы что победа, но делать на турнире будет не чего с таким раскладом, и это была всего то Босния, а не те команды что там нас ждут, впрочем имеем все шансы и не дойти дальше 
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0
vak
Что-то все печально в первом тайме..
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0
NoMad
За грошi в уєбанiв з мегого? 
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0
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