Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024
21 марта в 21:45 по киевскому времени прошел полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины (1:2).
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На 56-й минуте после прострела Амара Дедича с правого угла штрафной мяч попал в дальний угол. После изучения повторов взятие ворот было записано как автогол защитника Николая Матвиенко.
Команда Сергея Реброва сделала камбек в конце игры. Победу принесли голы Романа Яремчука и Артема Довбика.
Сине-желтые вышли в финал плей-офф квалификации и теперь 26 марта в польском Вроцлаве сыграют против команды Исландии.
Квалификация Евро-2024
Полуфинал, путь B. 21 марта, Зеница
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
Голы: Яремчук, 85, Довбик, 88 – Матвиенко, 56 (автогол)
Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Яремчук, 85 мин.
ГОЛ! 2:1. Довбик, 88 мин.
События матча
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