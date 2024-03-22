21 марта в 21:45 по киевскому времени прошел полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте после прострела Амара Дедича с правого угла штрафной мяч попал в дальний угол. После изучения повторов взятие ворот было записано как автогол защитника Николая Матвиенко.

Команда Сергея Реброва сделала камбек в конце игры. Победу принесли голы Романа Яремчука и Артема Довбика.

Сине-желтые вышли в финал плей-офф квалификации и теперь 26 марта в польском Вроцлаве сыграют против команды Исландии.

Квалификация Евро-2024

Полуфинал, путь B. 21 марта, Зеница

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

Голы: Яремчук, 85, Довбик, 88 – Матвиенко, 56 (автогол)

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Яремчук, 85 мин.

ГОЛ! 2:1. Довбик, 88 мин.