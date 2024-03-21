Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину

Поединок в Зенице украинские болельщики ждали с нетерпением и надеждой. Ведь у нашей команды остался шанс попасть в этом году на чемпионат Европы и для этого необходимо выиграть два матча. Первое испытание для «сине-желтых» – дуэль с Боснией и Герцоговиной.

Главным кадровым вопросом накануне ответственного поединка была готовность выйти на поле Виктора Цыганкова, получившего повреждение в испанской Ла Лиге. Полузащитник «Жироны» принимал участие в тренировочном процессе, но таки не попал в заявку на матч. Место правого вингера занял Александр Зубков. Болезненным выглядело и отсутствие в опорной зоне опытного Тараса Степаненко, которого заменил дебютант нашей команды Владимир Бражко. На остальных позициях выбор тренерского штаба Сергея Реброва был вполне предсказуем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды осторожно начали поединок, подолгу разыгрывая мяч. Боснийцы, подгоняемые родными трибунами, использовали активный прессинг, пытаясь максимально затруднить «сине-желтым» выход из обороны. В начале матча гости больше атаковали правым флангом, где скоростные качества пытался продемонстрировать Зубков, а Мудрик, отвечавший за фланг противоположный, много внимания уделял защитным действиям. Несколько раз подопечные Реброва пытались забросить мяч за спину боснийцам, которые, впрочем, играли внимательно.

В середине первого тайма футболисты сборной Украины завладели территориальным преимуществом, но не спешили форсировать события. Боснийцы выстроили насыщенную линию обороны, перекрывая свободные зоны возле своей штрафной. Несколько раз вскрыть защиту соперников разрезными передачами пытался Судаков, но боснийцы в тех эпизодах действовали надежно. В игре было много стандартных положений, и после одного из них боснийцы создали угрозу нашим воротам. Хайрадинович замкнул навес с углового, но в нужном месте оказался Конопля, выбивший мяч. Через несколько мгновений уже с игры угрожал Джеко, с угла вратарской пробив выше цели.

До перерыва гости так и не создали возле ворот Боснии и Герцеговины хотя бы один по-настоящему голевой момент. А поскольку острых ситуаций в первой половине встречи было минимум, то и нули на табло по ее итогам вполне закономерны.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сине-желтые» активно начали второй тайм, более агрессивно заиграли Зубков и Мудрик. Причем вингер «Шахтера» частенько действовал на одном фланге с полузащитником «Челси». После одной из обостряющих передач Зубкова Конопля, вбежавший в угол штрафной, промахнулся по мячу. А боснийцы первую свою осмысленную атаку после перерыва реализовали. После прострела Дедича Матвиенко, который пытался накрыть Хаджикадунича, срезал мяч в ворота сборной Украины.

Ситуация для нашей команды усложнилась максимально. Боснийцы сели на свою половину поля, а гостям нужно было искать возможности вскрыть насыщенную оборону соперников. Найти свободные зоны не удавалось, а частые навесы в штрафную «драконов» не несли остроту. Время шло и нервозность в действиях украинцев становилась все более заметной.

Игру нужно было спасать, и тренерский штаб сборной Украины выпустил на поле Гуцуляка (еще один дебютант), Малиновского и Яремчука. Причем форвард заменил опорника Бражко. Тем временем Демирович едва не удвоил преимущество своей команды: на его удар среагировал Лунин.

Почувствовав уверенность, хозяева побежали ставить точку в матче и это сыграло с ними злую шутку. Мудрик сделал длинную передачу в свободную зону, а туда добежал Конопля. Прострел защитника точным ударом замкнул Яремчук. На этом неприятности для боснийцев не завершились. Яремчук с левого фланга навесил точно на голову Довбику, который свой шанс не упустил.

Getty Images/Global Images Ukraine

В оставшееся время (арбитром было компенсировано целых 8 минут) боснийцы предпринимали безуспешные попытки сравнять результат. «Сине-желтые» удержали победу, и в матче за путевку на Евро-2024 встретятся с Исландией, которая в полуфинале плей-офф разгромила Израиль со счетом 4:1.

Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Плей-офф. Полуфинал.

Босния и Герцеговина – Украина - 1:2

Голы: Матвиенко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Предупреждения: Колашинац, 5, Газибегович, 26, Ахмедходжич, 79– Матвиенко, 16

Босния и Герцеговина: Шехич – Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич – Газибегович, Крунич, Хайрадинович, Цимирот, Дедич (Чивич, 67) – Демирович, Джеко.

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко (Малиновский, 76), Бражко (Яремчук, 81) – Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк, 76) – Довбик (Таловеров, 90+2).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина).

Удары (в створ): 8 (1) – 11 (3)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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