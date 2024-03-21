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Евро
Босния и Герцеговина
21.03.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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21 марта 2024, 23:48 | Обновлено 22 марта 2024, 00:33
12988
159

Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину

Камбэк по ходу очень непростой игры

21 марта 2024, 23:48 | Обновлено 22 марта 2024, 00:33
12988
159
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
УАФ

Поединок в Зенице украинские болельщики ждали с нетерпением и надеждой. Ведь у нашей команды остался шанс попасть в этом году на чемпионат Европы и для этого необходимо выиграть два матча. Первое испытание для «сине-желтых» – дуэль с Боснией и Герцоговиной.

Главным кадровым вопросом накануне ответственного поединка была готовность выйти на поле Виктора Цыганкова, получившего повреждение в испанской Ла Лиге. Полузащитник «Жироны» принимал участие в тренировочном процессе, но таки не попал в заявку на матч. Место правого вингера занял Александр Зубков. Болезненным выглядело и отсутствие в опорной зоне опытного Тараса Степаненко, которого заменил дебютант нашей команды Владимир Бражко. На остальных позициях выбор тренерского штаба Сергея Реброва был вполне предсказуем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды осторожно начали поединок, подолгу разыгрывая мяч. Боснийцы, подгоняемые родными трибунами, использовали активный прессинг, пытаясь максимально затруднить «сине-желтым» выход из обороны. В начале матча гости больше атаковали правым флангом, где скоростные качества пытался продемонстрировать Зубков, а Мудрик, отвечавший за фланг противоположный, много внимания уделял защитным действиям. Несколько раз подопечные Реброва пытались забросить мяч за спину боснийцам, которые, впрочем, играли внимательно.

В середине первого тайма футболисты сборной Украины завладели территориальным преимуществом, но не спешили форсировать события. Боснийцы выстроили насыщенную линию обороны, перекрывая свободные зоны возле своей штрафной. Несколько раз вскрыть защиту соперников разрезными передачами пытался Судаков, но боснийцы в тех эпизодах действовали надежно. В игре было много стандартных положений, и после одного из них боснийцы создали угрозу нашим воротам. Хайрадинович замкнул навес с углового, но в нужном месте оказался Конопля, выбивший мяч. Через несколько мгновений уже с игры угрожал Джеко, с угла вратарской пробив выше цели.

До перерыва гости так и не создали возле ворот Боснии и Герцеговины хотя бы один по-настоящему голевой момент. А поскольку острых ситуаций в первой половине встречи было минимум, то и нули на табло по ее итогам вполне закономерны.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сине-желтые» активно начали второй тайм, более агрессивно заиграли Зубков и Мудрик. Причем вингер «Шахтера» частенько действовал на одном фланге с полузащитником «Челси». После одной из обостряющих передач Зубкова Конопля, вбежавший в угол штрафной, промахнулся по мячу. А боснийцы первую свою осмысленную атаку после перерыва реализовали. После прострела Дедича Матвиенко, который пытался накрыть Хаджикадунича, срезал мяч в ворота сборной Украины.

Ситуация для нашей команды усложнилась максимально. Боснийцы сели на свою половину поля, а гостям нужно было искать возможности вскрыть насыщенную оборону соперников. Найти свободные зоны не удавалось, а частые навесы в штрафную «драконов» не несли остроту. Время шло и нервозность в действиях украинцев становилась все более заметной.

Игру нужно было спасать, и тренерский штаб сборной Украины выпустил на поле Гуцуляка (еще один дебютант), Малиновского и Яремчука. Причем форвард заменил опорника Бражко. Тем временем Демирович едва не удвоил преимущество своей команды: на его удар среагировал Лунин.

Почувствовав уверенность, хозяева побежали ставить точку в матче и это сыграло с ними злую шутку. Мудрик сделал длинную передачу в свободную зону, а туда добежал Конопля. Прострел защитника точным ударом замкнул Яремчук. На этом неприятности для боснийцев не завершились. Яремчук с левого фланга навесил точно на голову Довбику, который свой шанс не упустил.

Getty Images/Global Images Ukraine

В оставшееся время (арбитром было компенсировано целых 8 минут) боснийцы предпринимали безуспешные попытки сравнять результат. «Сине-желтые» удержали победу, и в матче за путевку на Евро-2024 встретятся с Исландией, которая в полуфинале плей-офф разгромила Израиль со счетом 4:1.

Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Плей-офф. Полуфинал.

Босния и Герцеговина – Украина - 1:2

Голы: Матвиенко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Предупреждения: Колашинац, 5, Газибегович, 26, Ахмедходжич, 79– Матвиенко, 16

Босния и Герцеговина: Шехич – Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич – Газибегович, Крунич, Хайрадинович, Цимирот, Дедич (Чивич, 67) – Демирович, Джеко.

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко (Малиновский, 76), Бражко (Яремчук, 81) – Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк, 76) – Довбик (Таловеров, 90+2).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина).

Удары (в створ): 8 (1) – 11 (3)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
57’
ГОЛ ! Автогол забил Николай Матвиенко (УКРАИНА).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 159
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Harun Bakircioğlu
Несмотря на все проблемы, всегда нужно верить. Вот и вся мораль истории.Как я днем писал, когда мне минусов накидали, ожидайте тяжелую игру. Те, кто днем писали, что мы в 100 раз сильнее босняков, вечером закидали говном наших игроков. Сборная в плохой форме по объективным причинам.С победой всех нас в это тяжелое время! С Исландией будет еще трудней!Сербу-мудиле особый привет!
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+25
Показать Скрыть 3 ответа
pricolist
Яремчук лев матчу
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+22
Boodya
Вітаю всіх вболівальників з перемогою, але гри було від сили хвилин 15 від наших.
Реброву є над чим працювати, бо це сумно і страшно
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+14
vitaha33
Просто Бог був ща нас, іншим пояснити не можу. Ну ще втома боснійців. Але все склалось просто ідеально по такому футболу, який ми показали
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+14
MrStepanovM .
стомлено радію...змішані почуття....
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+13
Виктор Войцеховский
На шарик конечно прошли. С Исландией судьба может и вернуть должок. Потому играть нужно, а не яйца перекатывать сзади 1,5 тайма. 
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+12
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samird
Витягнули на індивідуальній майстерності. Все ж таки Яремчука в Валенсії потрохи вивели на його рівень часів Генту та початку в Бенфіці. А Довбику потрібні паси - завершувач він чудовий. Кінцівка цієї гри - той випадок, коли спрацювала карма та перемогла справедливість. Які ж вони мерзенні. Ці симуляції весь матч. Постійний валяння та плач на рівному місці. Підлі удари ззаду, на які арбітр заплющував очі. Отримали те, на що заслуговували! Дуже сподіваюсь, що з ісландцями буде готовий Циганков. Це може стати вирішальним фактором.
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+10
Oliynuk_sport
Нервова гра, але дуже важлива перемога України!
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+10
maks_krot
Много эмоций что-то писать валидол полнейший  ну фарт был на нашей стороне, спасибо за последние 10 минут матча!! спасибо за победу она нам так всем нужна!!! В решающем матче  с Исландией не доводите до такого и ждём Евро 2024 от вас сборная!! Ещё раз всех с победой!!!
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+9
Boodya
Я внукам буду розказувати, що я бачив підсилення другим нападником в збірній😂
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
turist86
Всіх вітаю з перемогою, це був крутий трилер! Дикий фарт на боці України - 3 моменти - 2 голи. У Боснії 2 моменти - 1 гол.
По грі дуже багато питань. Зірки з топ-клубів, що ви чудите?! Перший момент лише на 85-й хвилині! Не можете закотити з метра - бийте здалеку! І Ребров теж не вразив, у нього було аж 4 місяці на підготовку до цього матчу. Заміни треба було робити раніше, відразу після пропущеного голу.
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+9
fedd1979
Шарик не шарик... Боснія би точно пройшла на шарік: вдома на своєму конченому газоні, без моментів, з постійними затяжками. Як не крути, наші свої два голи забили.
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+9
Mac_Gyver
Команда геть не зіграна у цьому складі. Багато питань до Реброва.
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+9
Viktor Shuper
попри всі старання Матвієнка, Україна змогла перемогти 
Яремчук топово вийшов, справжній джокер, Ребров на всі 100% вгадав із ним.
Бражко також топово зіграв, є у нас гідна заміна Степаненку та Сидорчуку 
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+9
Pixelman
З дуже важкою перемогою! Заміни вирішили, але їх треба було робити значно раніше. На Ісландію замість Зінченко треба випускати Шапаренко. Можливо Циганков буде в строю. По грі треба робити висновки, відверто слабо. Шкода, що по Мудрику не має альтернативи, таке враження, що людина грає в якомусь своєму світі, не розуміючи, що відбувається навколо нього.
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+9
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Cityzen83
"Игра забывается, а результат остаётся". Вот именно к этой игре относятся слова великого Валерия Васильевича. Даже добавить нечего.
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+8
Viktor Shuper
але матч ще той валідол, скажу чесно, я вже не вірив що встигнуть відігратися
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+8
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odiniznashih
Когда уже тренеры поймут, что Зинченко это никто?
Вроде бы и на поле, но пользы от него никакой.
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+7
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name_footbol
После пропущенного выключил, звонит кум и говорит 1:1 пока включал уже 1:2, кум да ты заебал...как такое возможно!? Хаахахахах
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+7
Roman Guzovatijj
Зінченко провалив матч!!!!!!
Матвієнко провалив матч!!!!!
Таловеров вместо Матвієнка
Маліна вместо Зіни
Яремчук вместо Зубкова
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+7
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