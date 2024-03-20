В четверг, 21-го марта, состоится поединок поединка полуфинала плей-офф квалификации Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Босния и Герцеговина и Украина. Матч пройдет в Зенице (Босния и Герцеговина), на поле стадиона «Билино Поле», начало в 21:45.

Сборная Украины может летом принять участие в международном форуме на полях Германии. А может и не принять. Все решится по итогам плей-офф раунда квалификации. Команда Сергея Реброва имеет достаточно неплохие шансы, но впереди, как нам бы того хотелось, еще два матча. Первый из них – в Зенице, против Боснии и Герцеговины, которая уже потрепала нам нервы в по итогу неудачной квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Но сейчас перед нами предпоследняя команда своей отборочной группы, которой попасть даже на данный этап квалификации помогло лишь чудо и запутанный регламент. Очевидно, что если Украина хочет играть на Евро-2024, то таких соперников надо обыгрывать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.