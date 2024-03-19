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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 12:05 | Обновлено 19 марта 2024, 12:30
1746
11

Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова

Представители туринцев могут посетить финальный поединок плей-офф Евро ради Сикана

19 марта 2024, 12:05 | Обновлено 19 марта 2024, 12:30
1746
11
Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Скауты туринского футбольного клуба «Ювентус» могут посетить финальный матч плей-офф Евро-2024 во Вроцлаве, где сборная Украины, в случае победы над Боснией и Герцеговиной, встретится либо с Израилем, либо с Исландией.

Как сообщает популярное итальянское издание TuttoSport, представители «Старой Синьоры» хотят просмотреть 22-летнего украинского форварда донецкого «Шахтера» Даниила Сикана.

Источник утверждает, что «Ювентус» также не покидает надежда приобрести еще одного игрока «горняков» Георгия Судакова.

Вот как выглядит новость от TuttoSport:

«В прицеле туринского клуба не только Судаков, за которого «Шахтер» хочет больше 100 миллионов. Взгляд «Старой Синьоры» будет прикован и к другому украинскому игроку сборной, который играет не в роли атакующего полузащитника, как Судаков, а в нападении. Речь идет про Даниила Сикана, которому 16 апреля исполнится 23 года, быстром игроке, способном играть роль первого и второго нападающего. Белокурый парень ростом почти метр девяносто благодаря своему мощному телосложению умеет вызывать уважение в штрафной, где из-за своих размеров опасен и в воздухе. Сикан также предлагает хорошую скорость в краткосрочной перспективе, поэтому он представляет собой большую проблему для защитников, которым приходится о нем заботиться. Он тоже играет за донецкий «Шахтер», а значит является одноклубником Судакова, но стоит существенно дешевле: около 6 миллионов евро», – пишет TuttoSport.

В текущем сезоне на счету Сикана 29 матчей в футболке «Шахтера», в которых он отметился 8 голами и 3 ассистами.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

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Ювентус Даниил Сикан Георгий Судаков Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Евро-2024 трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Tuttosport
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Комментарии 11
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Gargantua
от души посмелся )
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+2
Mr Voevudskiy
Только на поле они его не увидят, ибо играть будут Яремчук/Довбык
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+2
Sheva19
Сикана Коваленко ещё и Коноплянку и Юве Скудетто обеспечено 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Lesovij7
Аж сам Ювентус интересуется? Наверное из поразила результативность в упл, аж 9 матчей
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+1
Vitaliy Shevchenko
Ще одині сектанти...., бо адекваті розуміють, для чого їхати, якщо спочатку вийде Довбик потім Яремчук-Ванат. Тай з статистикою в УПЛ Сікана хіба що в Фрозіноне.
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+1
Sheva19
Забирайте его бесплатно .Болельщики доплотят еще
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0
turist86
Сікан зараз не в такій гарній формі, як восени
Ответить
0
Max-Morlock
Пусть покупают пригласительные или дроны.
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0
Boodya
Мова про Судакова йде тільки з новин в області фантастики
Ответить
0
Lulinnha
Я уже подумал про Чигиринского... 
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-3
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