Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова

Скауты туринского футбольного клуба «Ювентус» могут посетить финальный матч плей-офф Евро-2024 во Вроцлаве, где сборная Украины, в случае победы над Боснией и Герцеговиной, встретится либо с Израилем, либо с Исландией.

Как сообщает популярное итальянское издание TuttoSport, представители «Старой Синьоры» хотят просмотреть 22-летнего украинского форварда донецкого «Шахтера» Даниила Сикана.

Источник утверждает, что «Ювентус» также не покидает надежда приобрести еще одного игрока «горняков» Георгия Судакова.

Вот как выглядит новость от TuttoSport:

«В прицеле туринского клуба не только Судаков, за которого «Шахтер» хочет больше 100 миллионов. Взгляд «Старой Синьоры» будет прикован и к другому украинскому игроку сборной, который играет не в роли атакующего полузащитника, как Судаков, а в нападении. Речь идет про Даниила Сикана, которому 16 апреля исполнится 23 года, быстром игроке, способном играть роль первого и второго нападающего. Белокурый парень ростом почти метр девяносто благодаря своему мощному телосложению умеет вызывать уважение в штрафной, где из-за своих размеров опасен и в воздухе. Сикан также предлагает хорошую скорость в краткосрочной перспективе, поэтому он представляет собой большую проблему для защитников, которым приходится о нем заботиться. Он тоже играет за донецкий «Шахтер», а значит является одноклубником Судакова, но стоит существенно дешевле: около 6 миллионов евро», – пишет TuttoSport.

В текущем сезоне на счету Сикана 29 матчей в футболке «Шахтера», в которых он отметился 8 голами и 3 ассистами.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.